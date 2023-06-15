Організатор псевдореферендуму на Донбасі відповідає за укриття на Солом'янці в Києві

В Солом'янському районі Києва за одне з укриттів відповідає Денис Янієв, який занесений до бази "Миротворця" як поплічник терористів та російських окупантів.

Янієв, який допомагав росіянам в організації псевдореферендуму на Донбасі, відповідає за укриття житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД-901). Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про Дениса Янієва

Денис Янієв родом з Торезу Донецької області відомий прихильник російських загарбників. У базі "Миротворець" мовиться, що він організував антиукраїнські мітинги за так звану "російську весну" у місті Торез навесні 2014 року й був одним з організаторів псевдореферендуму. Проте потім з невідомих причин він втік з окупованих територій до Києва". На його біографію звернули увагу активісти Солом'янського району.

Головний інженер ЖЕД 901 з "ДНР". Памʼятаєте відео з хамовитим головним інженером ЖЕД 901? Знайомтесь, це Янієв Денис Іванович. Є на "Миротворці". В 2014-му в "ДНР" за нього дуже хвилювались, бо він був один з організаторів референдуму. Потім втік до Києва. В 2021 році був засуджений за ст. 110, ч.1 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Тому не дуже дивно, чому він не переживає за укриття,

– сказали активісти

Колаборанта відсторонили після розголосу

Згодом пресслужба Солом'янської РДА сказала, що Янієва вже відсторонили з посади головного інженера ЖЕК-901. Ба більше, комунальне підприємство надіслало до СБУ відповідного листа.

Керівництвом КП Керуюча компанія по обслуговуванню Солом'янського району вже направлено лист до Служби Безпеки України. Наразі особу відсторонено від займаної посади,

– мовиться в повідомленні.

В РДА уточнили, що Янієв працював у ЖЕКу з 2015 року, а на час прийняття на роботу судимостей у нього не було й вони не знали про те, що у 2021 році йому висунули обвинувачення.

Вказана особа працює у ЖЕДі з 2015 року. На час прийняття на роботу судимостей не мала. Вирок суду, датований 2021 роком, або інші документи, які вказують на судимість, до Соломʼянської РДА, КП Керуюча компанії по обслуговуванню Солом'янського району або ЖЕД не надходив,

– повідомили у пресслужбі.