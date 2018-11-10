Денис Молчанов виграв парний титул на тенісному турнірі в Словаччині

Українець Денис Молчанов став переможцем парного турніру Peugeot Slovak Open 2018 у Братиславі.

У фіналі Денис разом зі словаком Ігорем Зеленаєм обіграли дует Рамкумар Раманатан (Індія) / Андрій Василевський (Білорусь) – 6:2, 3:6, 11:9.

Читайте також: Стаховський зупинився за крок до півфіналу на турнірі в Братиславі

На шляху до фіналу Раманатан і Василевський були сильнішими других і четвертих сіяних в Братиславі. На вирішальному тайбрейку Молчанов і Зеленай вели 6:3, але перевагу не втримали. Українець і словак відігралися з 7:9, взявши чотири наступних розіграші.

У поточному сезоні Молчанов і Зеленай також стали переможцями на "челленджері" в Чжухаї, Барлетті, Тунісі, Простейові і Корденонсі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24