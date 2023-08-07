Вчиться у Відні й знімає відео російською: журналісти знайшли, як живе син екснардепа Денисенка

Колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня видав скандальну заяву про те, що після війни українських чоловіків треба ще 3 роки не випускати за кордон. Водночас журналісти виявили, що син екснардепа вже тривалий час проживає не в Україні.

Так, автори матеріалу знайшли інформацію про те, що хлопець вчиться у Відні. Крім того, він веде свій канал на ютубі, де викладає відео російською.

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Як живе син екснардепа Денисенка

Після резонансного допису Вадима Денисенка журналісти з'ясували, що його син Андрій впродовж 2022 та 2023 років активно подорожував та вів російськомовний блог про подорожі на платформі ютуб. Зокрема, він відвідав такі країни, як Іспанія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина тощо.



Син Вадима Денисенка Андрій вчиться за кордоном / Фото з соціальних мереж Андрія Денисенка

Після скандалу хлопець приховав всі відео зі свого каналу. Проте прев'ю відеороликів все ще доступні у кеші гуглу. Окрім того, деякі відеоролики можна знайти на сервісі Rutube, російському аналогу ютубу.

Син екснардепа Денисенка знімає відео на ютуб російською / Фото ZAXID.NET

З відкритих джерел журналісти також дізналися, що Андрій Денисенко народився 22 вересня 2004 року. Тобто невдовзі йому має виповниться 19 років.

У своїх соцмережах Андрій Денисенко вказав, що навчається у Віденському університеті у Австрії.

Що відомо про скандал з Вадимом Денисенком