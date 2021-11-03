Денісова зустрілася з матір'ю та коханою Саакашвілі

Людмила Денісова зустрілася з нардепкою Єлизаветою Ясько та Гіулі Аласанією – матір'ю Міхеіла Саакашвілі. Темою розмови став стан здоров'я політика, який голодує вже 34-й день.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова заявила, що пані Аласанія дуже занепокоєна станом здоров'я сина, який за час голодування втратив 20 кілограмів ваги. Тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров'я Саакашвілі.

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Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об'єктивного стану здоров'я Міхеіла,

– заявила Денісова.

Водночас вже вдалося зробити усі можливі тести. Наразі залишилося чекати їхніх результатів.

Денісова закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров'я Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

Політикиня наголосила, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Окрім того, Денісова закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче відреагувати на ситуацію з Саакашвілі та засудити дії посадових осіб Грузії.

Ясько прокоментувала стан Саакашвілі

Ясько відвідала коханого у в'язниці.

Політикиня заявила, що його стан погіршується щодня. Наразі Саакашвілі тримається. Водночас його голодування не може тривати постійно.

Ясько зізналася, що "мені боляче на нього дивитись".

Раніше політикиня також схарактеризувала стан Саакашвілі як "критичний".

За словами Ясько, тоді Саакашвілі зауважив, що "його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу".

Допис Денісової:

Зустрілася з матір'ю громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі пані Гіулі Аласанія, а також з його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

Пані Аласанія занепокоєна станом здоров'я сина, який на сьогодні голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги.

Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров'я Міхеіла.

Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об'єктивного стану здоров'я Міхеіла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо.

Закликаю керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

Вкотре наголошую, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та домагатися від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги.