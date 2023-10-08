Блискучий прорив: Буданов і Сирський розкрили секрет успіху контрнаступу на Харківщині

Слобожанський контрнаступ почався 6 вересня 2022. Українським захисникам вдалося звільнити від окупантів майже всю Харківську область.

Начальник ГУР та командувач Сухопутних військ розповіли у документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Фільм 2", завдяки чому вдалося досягти успіху під час Слобожанського контрнаступу, передає 24 Канал.

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Слобожанський контрнаступ: секрет успіху

Олександр Сирський зауважив, що це дійсно був блискучий контрнаступ.

Це дало можливість довести до всіх, що ми маємо унікальний шанс переламати хід бойових дій. І цю унікальну можливість треба використати,

– підкреслив генерал-полковник.

Начальник ГУР зауважив, що у ході ведення бойових дій було деокуповано майже всю Харківську область. І це був неймовірний успіх для всієї України. Також генерал-лейтенант відповів, що саме відіграло головну роль.

Раптовість і швидкість, і рішучість дій,

– підкреслив Буданов.

Командир спеціальної штурмової роти спецпідрозділу ГУР Kraken "Чіча" зауважив, що це професіоналізм. Робили все секретно, тихо.

Начальник управління СБУ Харківщини розповів, що однією з основних умов, яку доводили до всіх – комбригів, командирів середньої ланки тощо, була саме таємничість.

Навіть окремим військовослужбовцям рядового складу доводили їх цілі і задачі вже в останній момент,

– зауважив Олександр Куць.

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Сирський назвав головну проблему росіян під час контрнаступу ЗСУ

"Самі темпи наступу були такі, що противник не міг зрозуміти, де власне перебувають наші війська, тобто війська були постійно в динаміці. Тому це для них (росіян – 24 Канал) була проблема. Вони звикли до ведення вогню по статичних цілях", – підкреслив командувач Сухопутних військ.