Рішення про втечу з Херсона було раптовим для Кремля: Шейтельман вказав на ознаки

Російське командування оголосило про відхід своїх військ із Херсона на лівий берег Дніпра. Низка моментів вказує на те, що це рішення стало раптовим для Кремля.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що зранку речник глави Кремля Дмітрій Пєсков перебував у тимчасово окупованому Луганську.

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Чому рішення росіян щодо Херсона є раптовим для Кремля

Шейтельман вважає, що всі нинішні дії російських загарбників видаються дуже непідготовленими. Схоже, що це сталося для них дуже спонтанно, інакше були би готові всі пояснення.

Зараз усі, хто стежить за телеграм-каналами Соловйова та інших пропагандистів, бачать, що там просто нічого немає про це, ніхто нічого не розуміє, що говорити. Немає методичок,

– заявив політтехнолог.

Він зауважив, що речник глави Кремля Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков тим часом зранку перебував у Луганську. Тому це все видається не якимось планом з відступу, який розробляли тижнями. Більше схоже на те, що після ранкової доповіді Путін дорікнув Пєскову через неготовність пояснень щодо Херсона та відправив його на фронт в Україну.

За словами Шейтельмана, ця поїздка Пєскова була важливим моментом, адже для нього було дуже важливо в жодному разі не опинитися на території України навіть кінчиком ноги. Тому що речник Путіна взагалі сподівався після війни жити у США, а не в Росії. А, побувавши в Луганську, він потрапляє до списку воєнних злочинців.

Адже до цього він не був членом ради безпеки Росії, тобто він не оголошував війни, не брав участі у визнанні "ЛНР", "ДНР" – він у всьому цього не брав участі. Він усього лише працював як найманий працівник, а тепер усе – він окупант,

– наголосив Шейтельман.

Тому, наголосив він, це було таким сигналом про те, що Путін зібрав усіх у Кремлі та звелів їм особисто бігти все рятувати. А ввечері це обернулося приємними для нас новинами.

Шейтельман вказав на ознаки того, що рішення про відхід із Херсона було раптовим для Кремля: дивіться відео

У чому загадка відходу окупантів із Херсона

Шейтельман зауважив, що цікаво, чого тепер чекати. Тому що Сєргєй Шойгу та Сєргєй Суровікін не сказали, як саме будуть відступати російські військові.

На його думку, неможливо уявити, яким способом можна зараз вивести війська з Херсона та як можна відступити з лінії фронту, адже там перебуває щонайменше 10 тисяч росіян. Незрозуміло, як саме це може бути – декілька відійдуть, а решта залишиться й наші захисники одразу прорвуть їхній фронт.

Вони будуть йти по тонкому ланцюжку 10 тисяч осіб, вишикувавшись такі в колону. Це буде казка, пам'ятаєте, про те, як одна паличка і сім дірочок переможуть ціле військо. Пам'ятаєте, пацюки йшли, ось так росіяни підуть,

– сказав Шейтельман.

Однак, зауважив він, на відміну від пацюків, окупанти підуть греблею, яка повністю пристріляна нашими HIMARS. Тому поки що загадка – як саме це відбуватиметься.

Відхід російських військ із Херсона: що відомо