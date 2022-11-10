Як "відхід" росіян із Херсона може вплинути на подальші бойові дії

Відступ росіян з Херсона підтвердили 9 листопада у Міністерстві оборони Росії. Зокрема Сергій Суровікін заявив, що окупанти відходять на лівий берег Дніпра через "проблеми з постачанням".

При перетині річки Дніпро загарбницьке військо буде дуже вразливим, що може зіграти на руку ЗСУ. Такі припущення висловили у британській розвідці.

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Що очікувати від відступу росіян з Херсона

У Міністерстві оборони Великої Британії проаналізували рішення росіян про "відхід" із Херсона. Нагадаємо, що командувач російськими військами в Україні, генерал Сергій Суровікін, напередодні оголосив про "відступ" військ на оборонні позиції вздовж річки Дніпро.

Однак українське командування не радить робити передчасних висновків, адже це може бути черговою пасткою росіян. У британській розвідці повідомляють, що росіяни зруйнували мости та замінували об'єкти під час виходу з Херсона.

Такими діями вони намагаються уповільнити українських захисників. У Великій Британії наголошують, що втрата росіянами правого берега завадить їм прокласти сухопутний міст до Одеси.

Крім того, через обмежену кількість шляхів відступу, військо окупантів буде вразливим при перетині Дніпра. Ймовірно, що переправа росіян на лівий берег займе кілька днів.

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"Відступ" росіян може бути черговою хитрістю

Командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, що відомий також за позивним "Мадяр", вважає, що перебування в місті є дуже небезпечним для херсонців. На його думку, після повного звільнення Херсона окупанти спробують зрівняти його з землею.

Лівий берег Дніпра може стати оборонним плацдарм для загарбників, звідки вони гатитимуть артилерією по місту. "Зробить (ворог – 24 канал) жорстокіше, ніж із Маріуполем", – припустив Роберт Бровді.

Військовий закликав цивільних негайно виїхати з Херсона. Місто розташоване південною стороною вздовж берега Дніпра, тому воно буде, як на долоні, в окупантів.

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