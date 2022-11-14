Прикидався місцевим: у Херсоні спіймали військового Росії, який планував диверсії

У Херсоні викрили 20-річного російського окупанта, який був вдягнений у цивільний одяг. Ворог лишився на звільненій від росіян землі, щоб й надалі працювати на російську армію.

Росіянина затримала Служба безпеки України. Він є професійним військовим 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил Росії.

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Що окупант планував чинити на українській землі

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим",

– повідомили в СБУ.

Він розповів співробітникам нашої Служби безпеки, що його звуть Ніколай Кривошеєв, родом окупант з Алтаю. Він є професійним військовим 69-ї бригади, яка дислокується в Хабаровському краї.

Окрім того, наша Служба безпеки встановила, що ворог планував у звільненому від окупантів Херсоні:

збирати інформацію;

коригувати вогонь по ЗСУ;

проводити диверсії.

В СБУ зауважили, що на окупанта ще чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки. Адже ті документують злочини російських загарбників.

СБУ затримала окупанта: дивіться відео

Останні важливі викриття СБУ

12 листопада Служба безпеки України, разом з поліцією та обласною адміністрацією повернулись в Херсон. Там вони проводять стабілізаційні заходи.

Окрім того, в місті працюють підрозділи ДСНС, які розміновують територію. Загалом державні органи роблять все, щоб відновити нормальне життя в місті.

Щодо колаборантів, то вони тікали з Херсона ще перед російськими військовими. Головна редакторка ГО "Рух Чесно" Ірина Федорів заявила, що на Херсонщині вже зафіксували 102 державні зрадники. У списку багато депутатів місцевих рад і місцевого рівня, а також політиків та правоохоронців. Менше ж тих, хто корегував вогонь.

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