Повернення легенди: кадри з розтрощеної бази росіян у Чорнобаївці

Чорнобаївка, що на Херсонщині, нарешті повернулася під український контроль. Після цього у мережі з'явилися кадри з колишньої військової бази окупантів.

ЗСУ показали купу розтрощеної техніки – єдине, що лишилося від загарбників. Як справи у Чорнобаївці, читайте далі.

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Який вигляд має колишня база росіян в Чорнобаївці

11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор.

У СтратКомі ЗСУ 13 листопада оприлюднили відео, на якому видно колишню військову базу окупантів. Зауважимо, що це те саме місце, де українські військові знищили цілий штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян.

На місці колишньої бази лише знищена техніка: дивіться відео

Зверніть увагу! Українська Чорнобаївка стала одним з найвідоміших мемів війни. У перші тижні повномасштабного вторгнення росіяни активно намагалися захопити цей населений пункт. Однак окупувати селище вийшло хіба після близько двох десятків невдалих спроб.

Цікаво, що у лексиконі українців навіть з'явилося нове дієслово на честь численних невдач росіян. "Чорнобаїти" – наступати на ті самі граблі, робити одну й ту саму помилку.

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Загальні втрати загарбника станом на 13 листопада

Окупантів – 80 860 (+650);

танків – 2840 (+2);

бойових броньованих машин – 5742 (+12);

артилерійських систем – 1837 (+8);

РСЗВ – 393 (+0);

засобів ППО – 206 (+1);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1507 (+1);

крилатих ракет – 399 (+0);

кораблів, катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16);

спеціальної техніки – 160.

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