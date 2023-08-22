Крим будемо звільняти, найімовірніше, військовим шляхом, – Данілов

Україна обов'язково звільнятиме Крим. Секретар РНБО заявив, що звільнення Криму – це єдиний шлях України убезпечитися від агресивного сусіда.

Чимало західних експертів не вважають деокупацію Україною Криму можливою, а також вказують на те, що півострів є своєрідною червоною лінією для Путіна. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна неодмінно повертатиме півострів під свою юрисдикцію, бо інакше не можна.

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Крим повертатимемо обов'язково

За словами Данілова, якщо Росія сама не втямить, що треба піти з Криму, ЗСУ їй допоможуть. Він запевнив, що Україна не розглядає іншого варіанту, крім як деокупація Криму.

Секретар РНБО наголосив, що звільнення Криму – це не просто повернення території. Це водночас і гарантії безпеки, зокрема гарантія того, що ця війна не залишиться у спадок майбутнім поколінням.

Поки Крим під чоботом Росії, країна-агресорка не заспокоїться, переконаний Данілов. Тому їй треба підрізати крила. Якщо Україна не матиме в Криму свого військового флоту, загроза над нею нависатиме постійно.

Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу,

– наголосив посадовець.

Певна річ, деокупація півострова – справа не з легких. І на Україну тиснутимуть, зокрема, й розмовами про ядерну небезпеку. Данілов каже, що ми постійно отримуємо анонімні меседжі, мовляв, Крим звільняти не слід.

Жест доброї волі теж можливий

В інтерв'ю "Українським новинам" представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що розробляються різні сценарії деокупації півострова, а потім буде визначатися, який із них найбільш ефективний. Розвідник не виключає й "жест доброї волі" з боку Росії. Але це теж не станеться спонтанно. Українські сили мають зробити так, аби в окупантів не лишилося шансів, як добровільно піти з окупованої території. Втім, Україна, за словами розвідника, не чекатиме на цей сценарій.

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