По-іншому не вміють: офіцер ЗСУ спрогнозував, що робитимуть окупанти, залишаючи Крим

Крим обов'язково буде деокупований Збройними Силами України, і російські окупанти це усвідомлюють. Нескладно передбачити, до чого вони вдаватимуться, залишаючи територію півострова.

Ми вже бачили багатокілометрові лінії окопів та "зуби дракона" у Криму. У тому, що там є міни, можна не сумніватися. Про це 24 Каналу сказав офіцер 1 бригади спецпризначення Тарас Березовець.

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Мінуватимуть абсолютно все

Росіяни демонстрували такий підхід і раніше, наприклад, у Харківській та Херсонській області. Там нашпиговано мінами буквально усе. Цивільні продовжують гинути, підриваючись на них. Як наголосив офіцер, процес розмінування звільнених територій може зайняти багато десятиліть. Найімовірніше, ідентична ситуація буде й в Криму.

Оскільки військові та спецслужби мають повну владу, вони не звітують. Вони лише розповідають, що "2023 сезон поб'є рекорд", але він – провалений.

Немає достатньої кількості замовлень готелях, курортах, санаторіях. Через це в окупантів паніка. Навіть самі росіяни – упороті патріоти – їхати у Крим відмовляються,

– відзначив Березовець.

Вони активно мінують узбережжя та Перекопський перешийок, який з'єднує Кримський півострів з рештою території України. Ба більше, невідомо, що вони наробили у заповідних місцях.

Я переконаний, що у міру просування українського наступу, коли буде зрозуміло, що ЗСУ наближається до Перекопського перешийка, вони почнуть мінувати усе, зокрема – курортні місця,

– запевнив військовий.

Принаймні території, прилеглі до доріг, бо техніка не завжди може пройти ними, вони можуть бути заблоковані чи тому подібне. Тому техніка буде зїжджати на узбіччя.

Офіцер ЗСУ переконаний, що росіяни робитимуть те, що робили у Харківській та Херсонській областях – мінувати узбіччя, зокрема у місцях, де це видається неможливим.

"Ялта, Алушта, Севастополь, Бахчисарай, Коктебель, Феодосія – почнуть мінувати усе. Це їхній спосіб оборони, вони так воюють завжди. Крим не стане винятком", – підсумував Тарас Березовець.

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