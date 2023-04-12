Готують росіян до звільнення Криму: Скабєєва в ефірі накинулася на Подоляка

Російські пропагандисти в істериці: у кожній програмі згадують про український Крим та готують населення до поразки. Нещодавно у російської пропагандистки Ольги Скабєєвої добряче "підгоріло" від заяв Михайла Подоляка.

Лише інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ здатна розхвилювати росіян. Одна з найпомітніших російських пропагандисток Ольга Скабєєва в істериці обговорює майбутнє звільнення Криму від окупантів, – інформує 24 Канал.

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Засмагати в Криму не вийде

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Крим буде звільнено протягом 5 – 7 місяців, а війна триватиме до тих пір, поки не буде звільнена уся територія країни. Ця інформація викликала істерику в Скабєєвої.

Розхвилювалася Олінька-зливний бачок. Мабуть, відчуває, що цей літній сезон в Криму буде гарячим та спекотним. Лише засмагати не вийде і її це неабияк дратує,

– прокоментувала нервовий зрив пропагандистки ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.

Скабєєва накинулась в ефірі на Подоляка: дивитись відео

Вона наголосила, що Україна готується завдати удар по території окупованого росіянами Криму з подальшим виселенням усіх росіян. Їм краще не гаяти часу та вже збирати речі й втікати з українського півострова. Поки ще є така можливість.

Україна поверне Крим