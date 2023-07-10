Трон під Путіним посиплеться: деокупація Криму стане фатальною для диктатора
Ключ до перемоги буде тоді, коли ЗСУ дійдуть до адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Там буде капітуляція чи буде знищено російське угруповання.
Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. На його думку, тоді може початися дестабілізація в російській верхівці влади.
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"Там же не один Путін. Там є ще багато людей теж впливових. "Цар і бояри". Є "бояри" доволі впливові та потужні. Умовні Патрушеви, Абрамовичі, бізнес-структури. Думаю, Путіну цього не пробачать саме росіяни", – переконаний Гетьман.
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Для них важливо, щоби "цар", якому вони передали певні повноваження, був потужним, і вони тоді відчували себе якимось "особливим народом". А коли "цар" стає слабким, вони швидко припиняють з нього творити якесь "божество".
Як було з Муаммаром Каддафі, який там ледь не перший після Аллаха. Два тижні й все… Те саме може трапитися з Путіним, коли ми отримаємо суттєву перевагу і, наприклад, звільнимо Крим. Трон не витримає, трон посиплеться під Путіним,
– вважає військовий аналітик.
Ворог готується до оборони Криму
- Як повідомляє Military Media Center, росіяни активно готують тимчасово окупований півострів до оборони. Зокрема, там будують фортифікаційні споруди. Також окупанти посилюють охорону перешийків, які сполучають Крим із материковою Україною.
- В українській розвідці зауважили, що росіяни побудували на півострові кілька ліній оборони та перерили увесь Крим траншеями. Вони готуються не лише до оборони, але й до відступу.
- Росіяни створили 13-кілометрову чергу на Керченському мосту. Радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що так окупанти хочуть захистити міст від знищення. Ворог використовує людей як "живий щит".