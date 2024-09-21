Зеленський відповів, чи є в України план щодо Криму

Вже тривалий час тривають розмови щодо деокупації Криму. Наразі на півострові відбуваються певні процеси, що ведуть до цього.

Також є окрема операція, щодо очищення Чорного моря від окупантів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на офрек зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Чи є в України план щодо Криму

На питання журналістів про те, чи є в України план щодо Криму та Чорного моря, Зеленський відповів, що певні процеси вже відбуваються, втім, в деталі він не вдавався.

Відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму,

– повідомив президент.

Він також додав, що є окрема операція, частиною якої було знищення угрупування російського флоту у Чорному морі.

До слова, Зеленський також повідомив, що Україна готова до переговорів з будь-якими представниками Росії після повної підготовки плану перемоги у війні. Він також нагадав, що Україна готова бачити країну-агресорку на другому Саміті миру, оскільки союзники наголосили на важливості її участі для завершення війни.