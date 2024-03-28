ЗСУ мають усі підстави для швидкого звільнення Криму: який головний інструмент
Українська армія вже має усі підстави для досить швидкого звільнення тимчасово окупованого Криму. Насамперед потрібно зруйнувати Кримський міст за допомогою ракет та дронів.
Далі повинна початися робота України щодо знищення військових частин загарбників у Криму. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.
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"Варто знову згадати Бена Годжеса, колишнього американського генерала, який переконаний, що українська армія має усі підстави для досить швидкого та відносно не дуже затратного звільнення Криму від ворожої армії", – сказав він.
План зі звільнення Криму
Владислав Селезньов зазначив, що насамперед потрібно зруйнувати Кримський міст шляхом комбінованої ракетно-дронової атаки на цю споруду. Далекобійні ракети Taurus, SCALP, Storm Shadow, українські надводні дрони Magura 5 та Sea Baby можуть зробити це досить швидко і без жодних шансів на швидке відновлення мосту.
Далі має початися системна та планомірна бойова робота українських Сил оборони щодо руйнації усіх військових частин та підрозділів у тимчасово окупованому Криму та тимчасово окупованому Севастополі. Їх там чимало. Понад 232 свого часу нарахували українські журналісти-дослідники. Може бути більше,
– пояснив військовий експерт.
Кримський міст: останні новини
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів подробиці уражень Кримського мосту, які відбулись у жовтні 2022 та липні 2023 року. Перший удар готувався протягом семи місяців. Щоб вразити міст вперше, СБУ використала саморобні вибухові пристрої (21 тонна у тротиловому еквіваленті), які були закамуфльовані під рулони з плівкою. Генерал зазначив, що підготовка та реалізація цієї операції була непростою. Вдруге 17 липня 2023 року Кримський міст вже атакували морські дрони.
- Наразі Кримський міст не функціонує для перевезення воєнних вантажів. Генерал заявив, що той має пошкоджені опори та так звані "бики", на яких вони стоять. Глава СБУ запевнив, що Україна має потенціал повністю знищити Кримський міст.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти наразі не можуть переправляти вантажі залізницею через Кримський міст. Росія намагається зосередити свої економічні зусилля на будівництві альтернативного маршруту з Росії через окуповані території до Криму.