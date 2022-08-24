Деякі міста зруйновані, їх треба відбудовувати з "нуля", – Гайдай про деокупацію Луганщини

російським окупантам досі не вдається захопити всю Луганську область. У своєму прагненні захопити землі ворог руйнував цілі міста, які не збирається відновлювати.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай впевнений, що кожен українець хоче бачити підняття українського прапора над містами Луганщини, адже це свідчитиме про одне – перемогу над російськими окупантами. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Зруйновані міста та рекордні обстріли

За словами Гайдая, після деокупації Луганщини мова буде йти не про розвиток, а про відбудову. російські окупанти рівняли із землею все, що ставало на їхньому шляху, на руїни перетворилися цілі міста.

Я бачив на власні очі, що російська армія зробила з нашими містами. Деякі настільки знищені, що треба відбудовувати їх "з нуля". Я готовий до цього і як тільки ми почнемо деокупацію, у нас вже є плани, ведуться певні перемовини,

– сказав Гайдай.

Він додав, що найважчим кроком буде розмінування територій. Окрім того, Луганщина взяла на себе рекордну кількість боєприпасів, якої ще не було у жодній війні.

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