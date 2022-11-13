Коли ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь: Арестович прокоментував прогноз Бена Ходжеса

Американський генерал Бен Ходжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Маріуполь до січня. Варто зауважити, що його прогноз щодо Херсона справдився.

Деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

Варте уваги Артем Пивоваров згадав свій концерт у Маріуполі й розчулив Бєднякова: відео до сліз

Маріуполь – Донбас – Крим

Як стверджує радник ОП, Ходжес – професіонал екстракласу, військова еліта світу. Він розмірковує як генерал, і, за логікою, наступний удар – переривання постачання усього південного угрупування.

Достатньо Волноваху взяти – і вже все стане прекрасно. А якщо добити до Маріуполя – то ми переріжемо автомобільне постачання і все – пиши пропало всьому угрупованню,

– відзначає Арестович.

Після цього залишиться лише Донецьк та Луганськ. А далі – Крим.

"Коли на Донецьк та Луганськ приїдуть усі ЗСУ, не розтягнуті по інших фронтах, там стане мало місця усім – у хорошому сенсі. І там усе буде закінчено значно швидше", – переконаний Олексій Арестович.

Річ у тому, що для таких великих операцій треба накопичити запаси. "Нам поставки не йдуть під операції, вони йдуть планово. Ми змушені з приблизно рівномірної кількості щомісяця накопичувати їх на проведення операції. Ходжес приблизно порахував, що на це потрібно 1,5 – 2 місяці", – пояснив радник голови ОП.

Але ж ми враховуємо, наголошує він, що це розуміє противник. Тому поставлене завдання оперативної несподіванки.

Можемо зіграти в цю гру в іншому місці, де вони не очікують. А можемо й на двох напрямках наступати. Хто нас знає?

– каже Арестович.

У цій війні, додає він, російська армія відступає вже уп'яте. "І вона жодного разу не вгадала. Побачимо, що буде далі", – резюмував радник голови Офісу Президента.

Чи можуть ЗСУ до січня звільнити Маріуполь: дивіться відео

Ситуація у Маріуполі: останні новини