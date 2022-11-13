Коли ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь: Арестович прокоментував прогноз Бена Ходжеса
Американський генерал Бен Ходжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Маріуполь до січня. Варто зауважити, що його прогноз щодо Херсона справдився.
Деокупація Маріуполя за 1,5 – 2 місяці – цілком логічний сценарій. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.
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Маріуполь – Донбас – Крим
Як стверджує радник ОП, Ходжес – професіонал екстракласу, військова еліта світу. Він розмірковує як генерал, і, за логікою, наступний удар – переривання постачання усього південного угрупування.
Достатньо Волноваху взяти – і вже все стане прекрасно. А якщо добити до Маріуполя – то ми переріжемо автомобільне постачання і все – пиши пропало всьому угрупованню,
– відзначає Арестович.
Після цього залишиться лише Донецьк та Луганськ. А далі – Крим.
"Коли на Донецьк та Луганськ приїдуть усі ЗСУ, не розтягнуті по інших фронтах, там стане мало місця усім – у хорошому сенсі. І там усе буде закінчено значно швидше", – переконаний Олексій Арестович.
Річ у тому, що для таких великих операцій треба накопичити запаси. "Нам поставки не йдуть під операції, вони йдуть планово. Ми змушені з приблизно рівномірної кількості щомісяця накопичувати їх на проведення операції. Ходжес приблизно порахував, що на це потрібно 1,5 – 2 місяці", – пояснив радник голови ОП.
Але ж ми враховуємо, наголошує він, що це розуміє противник. Тому поставлене завдання оперативної несподіванки.
Можемо зіграти в цю гру в іншому місці, де вони не очікують. А можемо й на двох напрямках наступати. Хто нас знає?
– каже Арестович.
У цій війні, додає він, російська армія відступає вже уп'яте. "І вона жодного разу не вгадала. Побачимо, що буде далі", – резюмував радник голови Офісу Президента.
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Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Російські окупанти знищили Маріуполь та вбили десятки тисяч цивільних. Тепер вони хочуть надати йому звання "місто військової слави". За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, так званий "парламент" донецьких бойовиків звернувся до російської Держдуми з проханням надати місту таке звання.
- У місті спостерігається зростання руху російських військових колон з технікою та боєприпасами, а також збільшення кількості самих військових. Це пов'язують із відступом росіян із Херсону 11 листопада.
- Загарбники почали облаштовувати лінію оборони поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Вони хочуть перетворити зруйноване місто на своєрідну "фортецю".
- Цинічні росіяни знищили відомий мурал "Мілана", який був символом трагедії війни. На ньому була зображена 6-річна дівчинка з Донецької області, яка залишилася сиротою – її матір загинула внаслідок ворожого обстрілу.
- Сьогодні мешканці Маріуполя живуть у дуже скрутних умовах. Вони замерзають у своїх квартирах, які ледь вціліли після бомбардувань.
- Держава-агресорка призначила нового гауляйтера Маріуполя. Ним став колишній мер Іркутська, що стало сюрпризом для місцевих колаборантів.
- У тимчасово окупованому Маріуполі масово вбивають жінок. Місцеві розповідають, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті.