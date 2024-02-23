Важко повернутися до кордонів 1991 року лише військовим шляхом, – Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що лише військовим протистоянням неможливе повернення всіх окупованих території. Водночас саме сила здатна наблизити деокупацію.

Під час свого інтерв'ю Fox News президент України зробив низку важливих заяв. Зокрема, він наголосив, що Владімір Путін розуміє лише мову сили, тому потрібно боротися.

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Деокупація земель

В інтерв'ю Володимир Зеленський прокоментував деокупацію українських земель. Президент наголосив, що важко повернути всі наші території у кордонах 1991 року лише військовим шляхом.

Це дуже багато часу, це дуже довга війна, це загрожує втратою багатьох людей. Розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили,

– зазначив український лідер.

Зеленський переконаний, що позиції Владіміра Путіна слабнуть, коли зростають втрати російської армії. За словами президента, Україні потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають – донести до них цю інформацію.

Інтерв'ю Зеленського