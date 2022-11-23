Сльози на очах: військовий пригадав реакцію місцевих на звільнення територій
Російські загарбники захопили чимало українських населених пунктів з початку війни. Однак ЗСУ впевнено звільняють наші території, а радість місцевих, коли вони бачать захисників важко описати словами.
Під час зачистки населених пунктів і чоловіки, і жінки, і навіть дітки вибігали з дому й кричали: "Це – наші". Про це 24 каналу розповів бізнесмен та військовий Олександр Карпюк.
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"Ти розумієш, навіщо ти тут"
Утім, військові закликали українців не виходити з дому, оскільки в деокупованому населеному пункті ще могли залишитися вибухонебезпечні предмети або російські загарбники.
Ти просто йдеш, в тебе сльози на очах і ти розумієш, навіщо ти тут,
– пригадав військовий.
Він додав, що ту єдність українського народу, яку військові відчувають зайшовши до звільнених населених пунктів – неможливо описати словами.
Карпюк згадав, як реагували місцеві на звільнення від окупації: дивіться відео
Звільнення окупованих територій: останні новини
- Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. У межах контрнаступальної операції на Півдні вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.
- На деокупованій частині Херсонщини дуже багато замінованих територій. Окупанти лишили вибухівку й у мішках з картоплею, й у музичних інструментах, тож роботи з розмінування дуже багато.
- Окрім вибухівки на звільнених територіях окупанти лишають після себе руйнування та докази воєнних злочинів. Так, у Снігурівці, що на Миколаївщині, яка лише нещодавно була під окупацією, знайшли катівні ворога. У них російські загарбники допитували місцевих жителів.
- Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти контролюють значну територію Луганської області. Однак, наші захисники офіційно звільнили 12 населених пунктів регіону. Він додав, що просування йде непросто й кожен метр Луганщини дається дуже важко.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що подальший контрнаступ буде на тому напрямку, який буде найвигіднішим. Це може відбутися і за планом Харківської спецоперації. Крім того, командування буде дотримуватися основної стратегії – берегти життя українських військових.