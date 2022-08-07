Які літаки потрібні Україні для деокупації територій: пояснення Повітряних сил

Метою України у війні проти росії є перемога та звільнення всіх тимчасово окупованих територій. Для цього ЗСУ необхідна відповідна техніка та зброя.

Зокрема, оперативніше вибивати росіян з нашої землі допоможуть далекобійна артилерія та сучасні багатоцільові винищувачі. Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону єдиних новин розповів, яка саме авіація необхідна нашим пілотам, передає 24 канал.

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Яка авіація допоможе ЗСУ звільняти українські території від окупантів

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Україні літаки необхідні вже і сьогодні, щоб передусім самостійно закрити українське небо. Попри те, що їх нашій державі поки не поставляють, наші захисники й захисниці все одно тримають повітряний простір – російська авіація не залітає на підконтрольну Збройним Силам територію уже протягом трьох місяців.

Разом з тим Юрій Ігнат наголосив, що для звільнення тимчасово окупованих регіонів та контролю над небом Україні потрібні багатоцільові винищувачі, які допомагали б у боротьбі не лише у повітрі, а й на землі. Речник пояснив, що західна техніка та зброя допоможе українським військовим передусім знищити протиповітряну оборону ворога.

Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхню (російську – ред. 24 канал) ППО, і вже далі допомагати авіаційною підтримкою у просуванні наших військ та звільненні наших територій,

– підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки виділили 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Витрату включено до проєкту оборонного бюджету США на 2023 рік, втім у Повітряних силах ЗСУ не відкидають, що навчання можуть розпочатись раніше.

За словами Юрія Ігната, таке рішення вказує на серйозність намірів США і, скоріш за все, свідчить, що Україна все ж буде отримувати авіаційну техніку. Наразі невідомо, про які саме літаки мовиться – ймовірно, це будуть винищувачі F15 або F16.

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