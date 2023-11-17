Скільки населених пунктів вже деокупували ЗСУ: у міністерстві дали конкретну відповідь
Джерело:"РБК-Україна"
Українські військові продовжують боротьбу на полі бою. Вони не тільки дають відсіч країні-агресорці, а й продовжують наступальну операцію на Сході та на Півдні.
Україна продовжує чинити опір російській окупації та звільняти свої території. Наразі Збройним Силам вдалося деокупувати 963 населені пункти, які раніше захопив ворог, заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
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Норвегія допоможе забезпечити ці території
За словами Верещук, норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн.
А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink,
– додала Верещук.
Крім того, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.
Сили оборони відвоювали 50% територій
- Українські захисники відвоювали вже майже 50% окупованих росіянами територій. Водночас військо ворога наразі збільшилось втричі, тож підтримка союзників важлива, як ніколи. Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні. Під час зустрічі обговорювали ситуацію на полі бою.
- Саме тому, за словами Єрмака, Україна потребує збереження міжнародної підтримки.
- Він також висловив подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у протистоянні агресії Росії.