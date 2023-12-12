Скоро люди зможуть повертатись: на Харківщині масштабно відновлюють житлові будинки

На Харківщині триває відбудова деокупованих населених пунктів, зокрема і Старого Салтова. Протягом 2022 року тут було зруйновано близько 50% від усієї інфраструктури, відновлення якої коштує державі мільйони гривень.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. За її спостереженнями, громади деокупованої Харківщини поступово повертаються до життя.

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Як відновлюють Старий Салтів

До початку повномасштабного вторгнення Старий Салтів вважався туристичним містом завдяки тутешньому водосховищу та великим лісам поблизу, які тепер заміновані. Тепер же у місті активно відбудовують житловий центр і соціальну інфраструктуру. Станом на початок грудня, у Старому Салтові відновлюють 19 об’єктів, 17 з яких – це житлові будинки.

Будинки абсолютно різні за складністю: під час робіт відновлення одного будинку здорожчало на 70%. У ньому будівельники виявили додаткові конструктивні порушення, через які довелося перекладати укриття та дах,

– пояснив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На ремонт цих об’єктів із державного бюджету виділяють 570 мільйонів гривень, з яких 320 мільйонів надійшли у 2023 році, а ще 250 надійдуть у 2024-му. Що стосується приватних будинків, то їхнє відновлення спирається в першу чергу на волонтерів.

Які ще об'єкти важливо відновити

Окрім житлових будинків, у Старому Салтові відновлюють також і школу, де додатково побудують бомбосховище. У ще одній будівлі, яку треба повернути до життя, розташовані ЦНАП та медична амбулаторія. Також триває робота над відновленням газифікації та водопостачання для однієї з частин міста. Для останнього громада сподівається залучити донорські кошти.

Відбудова цих об’єктів допоможе громаді налагодити своє життя. До початку повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 6 тисяч громадян, а на кінець 2023 року – близько 4,5 тисячі.

"Громада Старого Салтова є стратегічно важливою (для Харківської області – 24 Канал), тому що коли із міста Вовчанськ евакуюють людей, вони виїжджають саме у Старий Салтів. Саме тому важливо налагодити освіту й надання медичних послуг", – пояснив Синєгубов.

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