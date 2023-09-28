Послання любові від дітей з Америки: малеча на Харківщині отримала подарунки

Звільнені села Харківщини відвідали волонтери американського фонду Help Heroes Of Ukraine. Вони привезли подарунки дітям, які для них підготували ровесники зі США.

Зазвичай фонд спрямовує свою допомогу для підтримки військових, але часто також передає гуманітарні вантажі. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що цей приїзд волонтери присвятили початку навчального року.

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Коли росіяни відійшли, то знищили школу

Під час поїздки на Харківщину волонтери заїхали в Балаклію, Вербівку, Волохів Яр і Яковлівку. У деяких селах немає шкіл, бо їх знищили росіяни. Зокрема, по школі у Вербівці, окупанти завдали ракетного удару, щойно їх звідти відтіснили. Щобільше, під час окупації вони жили у цій школі, тому, ймовірно, хотіли знищити докази, які могли там залишити.

Село Волохів Яр вважається одним із найбільш замінованих населених пунктів, а з Вербівки фактично починалося звільнення Балаклії. Хоча села й міста зазнали великих руйнувань, але люди продовжують туди повертатися.

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Передали дітям 150 наплічників з подарунками

Комана фонду вже не вперше приїжджає на територію області й наголошує, що вересневий візит далеко не останній. Передачу 150 наплічників вони символічно присвятили початку навчального року. Крім цього, волонтери підходили до місцевих мешканців із пропозицією записати відеозвернення та розповісти про ситуацію в їхніх селах. Це ще одна можливість розказати й показати Америці, як живуть люди на деокупованих територіях.

Також, це черговий доказ того, що хоч безпосередньо війна на цій території вже не ведеться, але навіть через рік її наслідки дуже болючі. Для того, щоб їх усунути потрібна велика підтримка людей з цілого світу.

Команда Help Heroes Of Ukraine повністю екіпірувала вже понад 20 тисяч військових, закупила понад 700 дронів, майже 200 машин. Також ми працюємо з гуманітарним напрямом і переслали в Україну понад 3 тисячі тонн (допомоги – 24 Канал). На Харківщину привезли цілий бус рюкзаків. Їх наповнювали діти-скаути зі штатів Індіана та Іллінойс. Це такі послання любові від дітей з Америки для дітей з України,

– розповіла волонтерка фонду Віра Лабич.

У кожен наплічник американські скаути поклали: ліхтарик, плед, засоби гігієни, цукерки, іграшки та ще багато чого іншого.

Що кажуть місцеві

Оксана і Юлія Борисенки розповіли, що всі отримані речі стануть їм у пригоді, адже наближається зима й досі невідомо, що буде з електропостачанням. Свого часу мама з донькою пережили окупацію села Вербівка.

Було дуже страшно. Окупанти поселилися в школі, жили в сільській раді, всюди тут ходили й самі ж розбили школу. Коли нас звільнили, зайшли наші хлопці, ми їм раділи, але вони сказали поки не виходити з погребів. І якраз вночі з 6 на 7 вересня (2022 року – 24 Канал) по школі прилетіла ракета. А так школа стояла ціла,

– пригадала місцева мешканка.

Попри руйнування адмінбудівель, соціальної інфраструктури люди все одно повертаються до своїх домівок і дуже чекають на повне розмінування. Хоча у деяких селах немає шкіл, але волонтери інших організацій змогли обладнати для дітей освітній простір. Навчання на Харківщині відбувається в дистанційному форматі, але обладнане місце використовують для спілкування, дитячого розвитку, зустрічей з психологами й фахівцями вибухотехнічних служб.

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