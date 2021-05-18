Кулеба закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світову спільноту і міжнародні організації визнати злочин СРСР проти кримських татар геноцидом. До того ж звертає увагу на те, що утиски Росії у бік кримських татар продовжуються і зараз.

Кулеба розповів, що МЗС системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму. Із теми окупації Криму і геноциду кримськотатарського народу він почав свій брифінг 18 травня.

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Депортація насправді була геноцидом

Депортація кримських татар – це трагічна сторінка в історії України і людства загалом, зазначив Кулеба. Адже геноцид будь-якого народу є трагедією світу. Відтак він закликав світову спільноту визнати цю трагедію геноцидом.

Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин і визнати депортацію тим, чим вона насправді була – геноцидом кримськотатарського народу,

– сказав Кулеба.

Росія діє як СРСР

18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня 77 років тому – у 1944 році – почалися депортації кримських татар з Криму.

Кулеба зазначив, що теперішня Росія і надалі продовжує притісняти кримських татар:

забороняє діяльність Меджлісу,

витісняє незалежні ЗМІ,

проводить утиски за релігійною ознакою,

позбавляє кримських татар майнових та мовних прав,

фабрикує кримінальні звинувачення проти них.

Проте українська сторона не залишатиме цього без уваги і боротиметься за права кримських татар, сказав міністр МЗС,

Ми не складемо руки і не припинимо боротися, поки Росія не вийде з Криму,

– заявив Кулеба.

Зокрема для цього МЗС працює над створенням і розвитком Кримської платформи.

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