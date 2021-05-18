Кулеба закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світову спільноту і міжнародні організації визнати злочин СРСР проти кримських татар геноцидом. До того ж звертає увагу на те, що утиски Росії у бік кримських татар продовжуються і зараз.

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онлайн-брифінг Кулеби

Кулеба розповів, що МЗС системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму. Із теми окупації Криму і геноциду кримськотатарського народу він почав свій брифінг 18 травня.

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Депортація насправді була геноцидом

Депортація кримських татар – це трагічна сторінка в історії України і людства загалом, зазначив Кулеба. Адже геноцид будь-якого народу є трагедією світу. Відтак він закликав світову спільноту визнати цю трагедію геноцидом.

Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин і визнати депортацію тим, чим вона насправді була – геноцидом кримськотатарського народу,
– сказав Кулеба.

Зверніть увагу! 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня 77 років тому – у 1944 році – почалися депортації кримських татар з Криму.

Росія діє як СРСР

Кулеба зазначив, що теперішня Росія і надалі продовжує притісняти кримських татар:

  • забороняє діяльність Меджлісу,
  • витісняє незалежні ЗМІ, 
  • проводить утиски за релігійною ознакою,
  • позбавляє кримських татар майнових та мовних прав,
  • фабрикує кримінальні звинувачення проти них.

Проте українська сторона не залишатиме цього без уваги і боротиметься за права кримських татар, сказав міністр МЗС,

Ми не складемо руки і не припинимо боротися, поки Росія не вийде з Криму,
– заявив Кулеба.

Зокрема для цього МЗС працює над створенням і розвитком Кримської платформи.

Визнання депортації кримських татар геноцидом: головне

  • У 1989 році Верховна Рада СРСР засудила депортацію і визнала її незаконною та злочинною. Аналогічне рішення цього ж року ухвалив регіональний парламент Криму.
  • Через 16 років – у листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію кримських татар геноцидом.
  • Таке ж рішення про визнання цих дій геноцидом наразі ухвалили ще три країни: Латвія – 9 травня 2019 року, Литва – 6 червня 2019 року і Канада – 10 червня 2019 року.