Їх насичують брехнею та ненавистю: скільки українських дітей депортувала Білорусь

Злочин Алєксандра Лукашенка та Владіміра Путіна проти українських дітей – страшний: це не лише порушення міжнародного права, це зламана психіка і зламані долі. Наразі відомо про три тисячі незаконно депортованих дітей з України на територію Білорусі.

Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Своїми незаконними діями, у здійсненні яких Лукашенко зізнається публічно, білоруський диктатор порушує Женевські конвенції 1949 року, підписані майже 200 країнами, зокрема й країною, яка нині скоює злочин.

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"Дітям не можна змінювати громадянство. І те, що Лукашенко намагається розповідати пропагандистським ЗМІ, що українські діти не є громадянами України – це вже незаконно, це вже порушує норми міжнародного права", – наголосив керівник Народного антикризового управління.

Оздоровлення дітей за кілька центів на день

Аналіз видатків на так зване оздоровлення українських дітей у Білорусі показує, що фінансовий ресурс, який на це витрачається – мізерний і вимірюється кількома центами на дитину на день. Легенда про оздоровлення – ще одна брехня, яку білоруська пропаганда розповсюджує за наказом Лукашенка.

Усі дані про дітей, що зникли або були примусово депортовані, публікуються на єдиній державній інформаційній платформі "Діти війни". Ним може скористатися будь-яка людина, яка має інформацію щодо зниклої дитини.

"Дітей можна вивозити на оздоровлення лише у тому випадку, якщо стан здоров'я критичний і є загроза для життя. Їх можна переміщувати тільки у межах окупованої території, а не вивозити в іншу країну. Дітей можна вивезти у нейтральну країну, але для цього потрібна домовленість між нейтральною країною та урядом країни, яка стала жертвою військової агресії, тобто України", – мовив Павло Латушко.

Україна ніколи такої згоди не давала, а Білорусь ніяких нейтральних статусів отримати не може, тому що вона є агресором у цій війні.

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Намагаються змінити світогляд дітей

З незаконно депортованими українськими дітками проводять пропагандистські роботи. Їм кажуть, що Україна – не держава, що там немає легальної влади, що ми повинні жити в одній країни, тобто "союзній державі" або Російській імперії.

Їх обробляють брехливою інформацією, намагаються змінити їх світогляд. Так, можливо їх потім і повернуть на територію України, але які це будуть діти – адже саме розум і психіка дитини найбільше піддаються впливу,

– наголосив правозахисник.

Лукашенко публічно зізнався у злочинах проти дітей

За останніми даними дітей, вивезених на територію Білорусі, може бути близько трьох тисяч, з них вдалося встановити особи 50 дітей-сиріт. Деяких дітей, які знаходились у Білорусі, вивезли на всиновлення до Росії.

"Лукашенко публічно визнав, уже двічі, системний масштабний характер незаконного переміщення українських дітей на територію Білорусі. Ми передали ці заяви та іншу інформацію у генеральну прокуратуру України, готуємо додаткову комунікацію у МКС", – повідомив співрозмовник .

Павло Латушко висловив сподівання, що ці факти опиняться на столі прокурора МКС Каріма Хана, який буде приймати рішення про ордер на арешт білоруського диктатора. Люди, які здійснюють злочин, повинні розуміти, що покарання невідворотне – лише так ми можемо домогтися змін.

Незаконна депортація українських дітей