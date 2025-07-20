У МВС Грузії висловилися про утримання українців на кордоні з Росією в неналежних умовах

Міністерство внутрішніх справ Грузії прокоментувало ситуацію, що склалася з українцями, які перебувають у транзитній зоні на пункті пропуску "Дарьялі" у Верхньому Ларсі на кордоні з Росією. Тбілісі запропонувало кілька варіантів того, як Київ може забирати своїх громадян звідти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву МВС Грузії.

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Що кажуть у МВС Грузії про депортованих українців на кордоні?

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що на пункті пропуску "Дарьялі" з боку Росії перебуває близько 80 осіб, які називають себе громадянами України та намагаються потрапити на територію країни з недійсними документами. За словами грузинської сторони, більшість із них мають "тяжке кримінальне минуле" і самі стверджують, що відбували покарання у пенітенціарних установах на сході України.

Більшість із цих осіб були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини, що підтверджується їхнім звільненням з в'язниці. В інтересах державної безпеки їм було відмовлено у в'їзді,

– заявили у відомстві.

У МВС наголосили, що вже поінформували українську сторону про ситуацію та запропонували кілька механізмів безпечного повернення цих людей на батьківщину — зокрема авіаційним або морським шляхом. Проте, за словами Тбілісі, Київ досі не ухвалив остаточного рішення та утримується від використання морського маршруту.

"Наразі тривають спільні консультації щодо авіаперевезення. Сподіваємося, що українська сторона ухвалить своєчасне рішення про повернення своїх громадян", – зазначили у грузинському МВС.

У відомстві також звернули увагу, що останнім часом все частіше на кордоні з РФ, зокрема на пункті "Дарьялі", фіксують випадки, коли люди з недійсними документами заявляють, що є громадянами України. Більшість із них, за твердженням грузинської сторони, не відповідає критеріям для в'їзду.

У МВС додали, що гарантування безпеки та правопорядку, а також недопущення в’їзду осіб, які можуть становити загрозу для населення, є пріоритетом для грузинської держави. А всі державні структури "вживають необхідних заходів" для організації повернення українців з нейтральної зони та для захисту безпеки населення Грузії.

До слова, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначав, що Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українська сторона пропонує Росії транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону.