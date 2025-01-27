Масова депортація мігрантів зі США: чи стосується українців і як вдарить по економіці

Завершення першого тижня повернення Дональда Трампа відзначилося акцентованою та напруженою боротьбою нової адміністрації з нелегальною міграцією. Не обійшлося без уже фірмових міжнародних скандалів і не менш традиційного окозамилювання.

Подробиці масштабних міграційних війн, а також чому вони ні до чого не призведуть – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Колумбійські пригоди мігрантів і "велична перемога" Трампа

У ніч проти 27 січня весь світ спостерігав за комедією навколо Колумбії. За наказом Трампа туди зі США вислали урядові літаки з нелегалами. Колумбійська влада начебто відмовилась ці літаки приймати й миттєво отримала на горіхи. Трамп у своїй персональній соцмережі заявив, що обкладає Колумбію митом у 25% та вводить санкції проти тамтешніх урядовців і членів їхніх родин.

У відповідь колумбійський президент Петро миттєво заявив, що його не так зрозуміли й взагалі за нелегалами відправлять президентський літак, бо зачекалися на дорогих гостей. Трампа таке ставлення розчулило і він скасував свої, так і не введені, митні санкції, проте залишив персональні, доки не побачить, як нелегали повернуться на батьківщину.

Згодом з'явилися нові деталі – начебто колумбійці взагалі не були проти повернення своїх громадян, позбавлених американської мрії, а їх лише обурило, що ті летіли додому в кайданках (але тут не причепитися – суд США видав ордери на арешт).

Крім того, схожий інцидент стався кілька днів тому, тільки в ролі Колумбії виступила Мексика, яка також відмовлялася приймати літаки, але швидко змінила думку та дала "добро".



У кайданках додому / Скриншот NBC News

У підсумку як Колумбія, так і Мексика відбулися легким переляком, а Трамп записав до свого резюме величну перемогу над нелегальними мігрантами та похизувався, що вміє викручувати руки цілим президентам.



У цей момент українці, мабуть, згадали про карму, адже президент Густаво Петро відомий своїми симпатіями до Росії, а взимку 2024-го пафосно відхилив запит України на продаж зброї.

Утім, зовсім не помста за українців керувала Трампом. Розрахунок полягав у задоволенні електорату, адже розв'язання міграційної кризи – це чи не головна передвиборча обіцянка Трампа.

Проблема лише в тому, що тих нелегалів, за оцінками самого Трампа, в Сполучених Штатах набралося десь під 15 мільйонів (за більш зваженими оцінками, приблизно 10 – 11 мільйонів або 23% усіх іммігрантів у США) і на всіх не вистачить ні кайданків, ні літаків, ні миролюбства країн сусідів.

Караван мігрантів з понад 2 000 осіб йде з глибини південної Мексики з метою потрапити до США: дивіться відео

Тобто все це красиво та епічно виглядає, але не розв'язує проблеми, а вона – крім того, що Штати псують відносини з власними союзниками, – полягає в тому, що влада США не має реального плану розв'язання проблеми.

Стара хвороба: як Трамп хоче боротися з мігрантами

Трамп у всьому звинувачує "попередників", але і їхні попередники (за дивним збігом це сам Трамп) та попередники попередників не спромоглися знайти вирішення. Не кращим чином ідуть справи й у самого Трампа.

Наразі виглядає так, що план Трампа поки полягає в демонізації нелегалів (They're Eating The Dogs), створенні моральної паніки та точкових піар-акцій разом із запровадженням "Національного плану Надзвичайного стану" на кордонах та загалом. Але цього, може, достатньо для збирання лайків, але точно недостатньо для розв’язання проблеми.

Складнощі починаються вже на старті – чинне міграційне законодавство США, схвалене в далекому 1990-му році за ініціативи президента Буша-старшого, не адаптоване та відстало від реальності, коли сотні тисяч нелегалів щомісяця без зупину прямують до США. Його норми розраховані геть на іншу кількість людей, тому нині породжують страшну бюрократичну тяганину та точно не допомагають. "Прибульці" цим активно користуються та масово "губляться" й "осідають" у Штатах.



Ще глибше коріння має дискусія навколо 14 поправки до Конституції США, яку Трамп частково "скасував" своїм виконавчим указом після інавгурації. Нагадаємо, частина перша 14-ої поправки дає всім народженим на території США громадянство Сполучених Штатів, враховуючи дітей нелегальних мігрантів. Трамп фактично це скасував, але тут побажаємо йому удачі.

Всі особи, народжені чи натуралізовані у Сполучених Штатах і які підлягають їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, де вони мешкають, – фрагмент першої частини 14 поправки до Конституції США, ухваленої 1868 року.

Аргументація 47-го президента полягає в його власному трактуванні норми щодо "юрисдикції", але й тут для нього є погані новини – Верховний Суд США ще у далекому 1898 році дав чітке трактування цієї норми у своєму рішенні у справі "Вонг проти США", визнавши незаконними маніпуляції влади навколо народженого у США американця китайського походження Вонг Кім Арка. Нагадаємо, що в США діє прецедентне право, а рішення кінця 19 століття якраз і становить такий прецедент.

Не дивно, що відразу після трампової спроби переписати Конституції США, він отримав шалений спротив – 22 штати, а також федеральний округ Колумбія та місто Сан-Франциско подали позови проти цього рішення і будуть домагатися скасувати наказ Трампа.



Цікаво, як буде викручуватися Верховний Суд, бо там нині республіканці стараннями Трампа мають перевагу 6 на 3, але цього разу сховатися за "політичною доцільністю", як було з рішенням про підсудність Трампа, точно не вдасться.

Все це точно гарантує судову тяганину та непомірні судові витрати, здебільшого коштом американських платників податків. Вже зараз експерти прогнозують цілий вал позовів щодо порушення прав на заборону возз'єднання родин і порушень прав неповнолітніх.

Нагадаємо, що судова система в США реально незалежна і не працює за "телефонним правом", а значить – федеральний уряд матиме великі проблеми. Сам Трамп не міг не розуміти, що відкриває скриньку Пандори, але вочевидь і розраховує на хайп, адже він замаскує все інше й дасть президенту підстави казати "я хотів, але мені не дали".

Чи стосується масова депортація українців у США

Якщо ви думаєте, що нелегали – це втікачі виключно з Мексики, Колумбії, Еквадору чи Гватемали, це не так. Більшість із них дійсно збираються та накопичуються в Мексиці, щоб далі спробувати потрапити в США за допомогою поводирів і мексиканських картелів, але географія нелегалів значно ширша.

Зокрема, там є тисячі росіян, білорусів (цікаво, скільки з них агенти ФСБ), а також українців. Тому ця історія стосується і нас.

Крім того, за наказом Трампа були зупинені й легальні програми щодо мігрантів. На паузу стала програма Uniting for Ukraine, яка давала право на тимчасовий захист біженцями з України за умови фінансових гарантій третіх осіб.



Також під питанням опиняються програми возз'єднання родин тощо.

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Нині в уряді США точаться дискусії щодо програми H-1B, яка передбачала робочі візи для висококваліфікованих іноземців. Через це вже кілька разів "згорів" Ілон Маск і посварився з MAGA, адже від цього прямо залежить діяльність його численних проєктів – від "Тесли" до космічної галузі.

Програмою H-1B активно користувалися українські IT-фахівці, але нині їхнє майбутнє в США також опиниться під питанням. При цьому українським роботодавцям радіти зарано – далеко не факт, що робітники повернуться додому. Все це породжує невизначеність і стрес.

На щастя, тут не все залежить від Трампа. Той хоч і неодноразово обіцяв скасувати візи H-1B, проте також багаторазово плутав їх з візами H-2B (для працівників сільськогосподарської та туристичної галузей), тому наразі точно невідомо, що в голові непередбачуваного політика.



Важливо, що рішення про скасування візової програми – прерогатива Конгресу, а той вже живе в передчутті виборів-2026, тому це питання має дуже багато "підводних каменів".

Як масова депортація вдарить по економіці США

Одразу після інавгурації було заблоковано додаток CBP One, за яким мігранти, що виявили бажання в'їхати до США, мали записуватися в чергу прийому у пункті в'їзду.

Крім того, Трамп наказав взагалі закрити кордон із Мексикою і не пускати навіть тих, хто потребує захисту та притулку.

Тобто Трамп фактично зупинив будь-яку міграцію до США. Це дуже схоже на бан для ВСІХ гуманітарних програм за межами США – так само дуже відповідально. Натомість це має потішити конспірологів та фанатів "теорії великого заміщення білих".

Коли ж ейфорія від депортації кількох сотень нелегалів на урядових літаках спаде (всього на першому етапі реалізації програми депортації Трамп обіцяв вислати з США мільйон людей), запрацює математика – вірна супутниця економіки. Вона вже сигналізує, що війна з нелегалами – це дуже дороге задоволення. І витрати на авіаційний керосин тут, мабуть, найменше за що треба хвилюватися. Бо всі ці сотні тисяч і навіть мільйони людей десь працювали.

Нині іммігранти – це 14% населення США, при цьому вони становлять 19% робочої сили – 31 мільйон працівників. Кожен шостий долар, який надходить до бюджету США як податки – це гроші домогосподарств мігрантів.



За даними Американської імміграційної ради, у 2022 році сума сплачених мігрантами податків склала майже 580 мільярдів доларів.

Так, потрібно відкинути частку відсотка, яку становлять агенти ФСБ, білоруського КДБ, ісламські терористи та співробітники картелів. Ті якраз більше захищені, бо мають легенду і прикриття, а також – "фінансових спонсорів". Решта ж – це представники робітничих класів і саме вони стануть основою депортованих.

Ці люди прибули до США в пошуках кращої долі, проте знайшли здебільшого найдешевшу роботу без жодних соціальних гарантій. Роботодавці добряче на них економили й так сформувалися цілі сектори економіки США (будівництво, ритейл, сфера послуг і готельний бізнес, сільське господарство, логістика та перевезення тощо).

Наприклад, у тому самому Техасі (там Трамп переміг на виборах) понад 45% будівельників є іммігрантами, а їх значна кількість – нелегалами. Така сама ситуація у Флориді та Каліфорнії.



Та що там Техас, сам Трамп прославився тим, що у 70 – 80-х роках минулого століття активно залучав до своїх будівельних проєктів у Нью-Йорку нелегалів з Польщі, які в нього спали просто неба на будівельних майданчиках та отримували мізерну платню.

Трамп пропонує всіх цих людей з економіки США забрати. Аналітики Bloomberg оцінюють такий ефект для ВВП США у мінус 8%. Цього, звісно, не станеться, бо Трамп ще ніколи не доводив своїх справ до кінця, а за два роки вже будуть вибори до Конгресу. Та можливі точкові й дуже болючі удари. І комусь це точно не сподобається. Ну, а поки що можна нагадати чудовий фільм про те, що мріяти треба обережно.

"День без мексиканця" – дивіться трейлер фільму:

Також математика може допомогти й при обчисленні демографії. А вона вказує, що Сполучені Штати старіють.

Народжуваність стрімко падає, від чого й природне зростання населення. Нині ці показники відповідають цифрам часів Великої депресії. Старіння населення несе суттєве збільшення медичних витрат (стан медичної галузі в США – окреме болісне питання і пряма відповідь на те, чому до США ніколи не приєднається Канада).

Експерти очікують, що до 2040-го року смертність у США перевищить народжуваність і тоді приріст населення та відповідно нормальне функціонування економіки – забезпечуватиме лише міграція (здебільшого молоді люди, на яких вже не потрібно витрачати гроші на освіту).

Тобто нині ми бачимо як Трамп особисто рубає гілляку, на якій сидить не лише сам, але й весь достаток Америки.

Нагадаємо, що США колись виникли як нація мігрантів та стали дійсно великими, силоміць загнавши у резервації справжніх господарів Америки. Нині Трамп намагається відбити нову хвилю мігрантів масовими депортаціями. Проте поки не будуть застосовані системні зміни, в тому числі на рівні законодавства (а це значно складніше, ніж розсилати літаки та погрожувати в соцмережах), все це нагадуватиме недолугі спроби росіян збирати мазут лопатами на пляжі в Анапі.