Дитину вже впізнали рідні: блогерка у відеочаті натрапила на хлопчика, депортованого з України
Блогерка у російському відеочаті побачила маленького хлопчика, який був родом з України. Дитина на початку розмови сказала "Слава Україні".
Блогерка намагалась з'ясувати, звідти саме хлопчик, проте він мовчав. Натомість чеченець сказав, що нібито дитина з Києва.
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Українка натрапила на нашу дитину
Коли українка запитала, де вони перебувають, то чоловік сказав, що не розуміє української мови. Тоді хлопчик переклав йому запитання російською.
Чоловік відповів, що вони нібито в Чечні. Жінка намагалась з'ясувати, звідки дитина. Проте хлопчик нічого не сказав. Чоловік же відповів, що дитина з Києва.
За кадром було чутно чоловічі голоси, які кричали, мовляв, "підуть брати Київ".
Блогерка натрапила на українського хлопчика: дивіться відео
Маленького хлопчика вже впізнали рідні
Спочатку в мережі поширювали інформацію, що хлопчик з відео – це восьмирічний Іван Малиновський, який зник у жовтні 2022 року в Херсонській області.
"Служба розшуку дітей Магнолія" повідомила, що мати підтвердила, що на відео не її син – не Іван Малиновський.
Проєкт "Знайти своїх" у коментарі "УП. Життя", повідомив, що хлопчика з відео впізнали рідні. Його імені у проєкті з пошуку людей не назвали, проте додали – цю інформацію їм надали в поліції.
Росія депортувала тисячі українських дітей
- Офіс генпрокурора наприкінці лютого 2023 року повідомляв, що Росія депортувала вже понад 16 000 дітей з України. На жаль, вдалося повернути тільки 307 з них.
- Вже наприкінці березня 2023 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написало, що Кремль незаконно депортував 19 514 українських дітей.
- Ще орієнтовно 4 390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в Росії.
- Варто додати, що саме за викрадення українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна та так званої уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.