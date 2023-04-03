Дитину вже впізнали рідні: блогерка у відеочаті натрапила на хлопчика, депортованого з України

Блогерка у російському відеочаті побачила маленького хлопчика, який був родом з України. Дитина на початку розмови сказала "Слава Україні".

Блогерка намагалась з'ясувати, звідти саме хлопчик, проте він мовчав. Натомість чеченець сказав, що нібито дитина з Києва.

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Українка натрапила на нашу дитину

Коли українка запитала, де вони перебувають, то чоловік сказав, що не розуміє української мови. Тоді хлопчик переклав йому запитання російською.

Чоловік відповів, що вони нібито в Чечні. Жінка намагалась з'ясувати, звідки дитина. Проте хлопчик нічого не сказав. Чоловік же відповів, що дитина з Києва.

За кадром було чутно чоловічі голоси, які кричали, мовляв, "підуть брати Київ".

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Маленького хлопчика вже впізнали рідні

Спочатку в мережі поширювали інформацію, що хлопчик з відео – це восьмирічний Іван Малиновський, який зник у жовтні 2022 року в Херсонській області.

"Служба розшуку дітей Магнолія" повідомила, що мати підтвердила, що на відео не її син – не Іван Малиновський.

Проєкт "Знайти своїх" у коментарі "УП. Життя", повідомив, що хлопчика з відео впізнали рідні. Його імені у проєкті з пошуку людей не назвали, проте додали – цю інформацію їм надали в поліції.

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