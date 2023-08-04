На Полтавщині затримали соратника Киви, який наводив російські "Гради" на позиції ЗСУ

Депутат Полтавської селищної ради працював на Росію. Чоловік не тільки постив коментарі, які потім підхоплювали на російському ТБ, але і коригував ворожі обстріли.

Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області. Зраднику, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на Східному фронті, вже обрали запобіжний захід.

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Що відомо про затриманого

Чоловік належав до близького оточення Іллі Киви – екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ, який після початку повномасштабної російсько-української війни утік в Росію і звідти ллє бруд на українців.

Як вказують в СБУ, до 24 лютого 2022 року затриманий не раз звертався до Киви "щодо вирішення бізнесових справ". Але це не головне.

Найстрашніше інше: депутат сільради використовував знайомих, які служили на Донецькому напрямку, щоб отримати інформацію про розташування наших військ. Він спілкувався з армійцями дистанційно, розпитуючи, де вони дислокуються і куди переміщуються.

Навіщо депутату сільради інформація про військових

Чоловік позначав на електронних картах отримані дані та оприлюднював їх у фейсбуці. Його сторінку активно читали російські спецслужби.

Надалі ж дані про базування українських військових використовували росіяни: завдяки ній вони коригували обстріли наших позицій. Били по ЗСУ з артилерії, зокрема із "Градів".

А депутат тим часом постив коментарі, в яких дискредитував командний склад підрозділів ЗСУ. Ними, як і картами, користувалися росіяни: на телебаченні держави-агресора готували фейкові сюжети про російсько-українську війну із вкидами, які пропонував посадовець.

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Як покарають зрадника

Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. Суд вирішив тримати чоловіка під вартою без права внесення застави. Розслідування триває, а загалом депутат може сісти на термін до 8 років.

Правоохоронці перевіряють, чи не співпрацював депутат із Кивою вже після початку повномасштабної війни.

Деталі від прокуратури

Прокурори додають: депутат вчинив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України. Зокрема у липні 2023 року на сторінці у соцмережі "поширив інформацію про розташування підрозділу ЗСУ з можливістю його ідентифікації на місцевості".

Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України,

– зазначили у прокуратурі.

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Покарання для інших зрадників із ОПЗЖ

Поки що правосуддя буксує, оскільки більшість членів колишньої ОПЗЖ із початком повномасштабної війни втекли за кордон.