Депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні. Саме він приніс та підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільської ради.

Місцевий журналіст Віталій Глагола написав, що депутат прийшов до тями у Свалявській лікарні. За його словами, його палату від самосуду людей охороняє поліція.

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Депутат, що кинув гранати, прийшов до тями

Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості у Свалявській лікарні,

– написав журналіст.

За його словами в лікарні вже:

правоохоронці проводять з ним слідчі дії;

поліція охороняє палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки.

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