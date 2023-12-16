Депутат-підривник із Закарпаття прийшов до тями у лікарні, його допитує поліція, – ЗМІ 

16 грудня 2023, 14:48
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Джерело:

Віталій Глагола

Депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Батрин прийшов до тями у лікарні. Саме він приніс та підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільської ради.

Місцевий журналіст Віталій Глагола написав, що депутат прийшов до тями у Свалявській лікарні. За його словами, його палату від самосуду людей охороняє поліція. 

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Депутат, що кинув гранати, прийшов до тями

Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості у Свалявській лікарні,
– написав журналіст.

За його словами в лікарні вже:

  • правоохоронці проводять з ним слідчі дії;
  • поліція охороняє палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки. 

Коротко про трагедію на Закарпатті 

  • Депутат Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області підірвав три гранати на засіданні сільської ради. 
  • На жаль, внаслідок трагедії щонайменше 26 людей поранені. З них 6 – у важкому стані. Сам депутат  Сергій Батрин також потрапив у лікарню з чисельними травмами. Його стан також оцінювали як важкий, адже його доправили до реанімації. 
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Автор: Діана Квасневська