"Була фігуранткою газової справи": депутат-утікач Онищенко повідомив про смерть матері

Депутат-втікач Олександр Онищенко повідомив про смерть матері, яка була фігуранткою його "газової справи".

Відповідний пост Олександр Онищенко оприлюднив 3 липня. Він написав, що "втратив найближчу людину".

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У Онищенко померла мати

Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її упокоїться з миром,

– написав Онищенко.

До речі, "Укрінформ" повідомляє, що мати Онищенка також була фігуранткою його газових схем. Інеса Кадирова була оголошена в розшук в серпні 2016 року і затримана в липні 2019 року.

Варто відначити, що у газових махінаціях підозрюють ще 20 людей.

Справа Онищенка: що відомо