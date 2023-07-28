Не влаштовувала кадрова політика: Кривошеєв заявив про вихід з партії "Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід з партії. У своєму зверненні він повідомив, що причиною стала "кадрова політика партії".

Нардеп розповів, що його давно це не влаштовувало і йому соромно за мовчання.

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Причини виходу з партії "Слуга народу"

На початку звернення депутат згадав скандали навколо колишніх "слуг" Миколи Тищенка та Юрія Арістова, які під час війни відпочивали за кордоном. Нардеп заявив, що в цьому вина кадрової політики партії. Зокрема, Кривошеєв акцентував, що шкодує про мовчання.

Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але треба розуміти, що вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема,

– стверджує депутат.

Особливу увагу в поясненні Кривошеєв приділив Данилу Гетьманцеву. Нардеп переконаний, що його діяльність є "деструктивною щодо української економіки та обороноздатності" та повідомив, що не буде мовчати. Він додав, що було б дивно критикувати Гетьманцева перебуваючи з ним в одній партії.

Наприкінці Кривошеєв підсумував, що вихід з партії не означає приєднання до інших політичних сил. Депутат також не буде виступати проти Володимира Зеленського – Кривошеєв не задоволений саме кадровою політикою партії.

Скандали навколо депутатів від "Слуги"