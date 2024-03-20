Вимагав частину допомоги у військового: у Тернополі депутата викрили на отриманні хабаря

Правоохоронці спіймали "на гарячому" депутата Тернопільської облради, який за хабар пропонував військовому "допомогу". Посадовець обіцяв посприяти у виділенні тому матеріальної допомоги на лікування.

Натомість посадовець просив у військового віддати частину фінансової допомогу, яку той отримає. Правоохоронці затримали чоловіка прямо після того, як той отримав "транш".

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Деталі справи

Детективи НАБУ спільно з СБУ 20 березня викрили депутата Тернопільської обласної ради на одержанні хабаря. Підозрюваний за сумісництвом був головою бюджетного комітет, чим і вирішив скористатися для отримання неправомірної вигоди.

Як встановило слідство, у січні цього року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. Натомість військовослужбовець мав віддати депутату половину від отриманої суми,

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нової суми хабаря,

– повідомили в СБУ.

Депутата облради зловили під час отримання хабаря / фото НАБУ, САП

Відкрито кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання обрання щодо повідомлення підозри посадовцю, а також обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Посадовцю Тернопільської облради загрожує в'язниця / фото НАБУ, САП

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