Депутатам ОПЗЖ сказали голосувати за відставку Степанова, бо "він негідник": фото листування

Уряд Шмигаля невдовзі має залишити очільник МОЗ Максим Степанов. Депутати "Опозиційної платформи – За життя", ймовірно, підтримають його відставку.

На позачерговому засіданні Ради 18 травня, де будуть розглядати кадрові питання Кабміну, ОПЗЖ голосуватиме "за". Це випливає з переписок нардепів, які "зловили" журналісти.

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"ВВМ погодив"

Як видно з фото екрану телефона депутата, яке оприлюднили у телеграмі, це груповий чат. Втім, з його назви не випливає, що це саме чат ОПЗЖ. У першому повідомленні зазначено, що "ВВМ погодив". Найімовірніше, ВВМ – це Віктор Володимирович Медведчук.

Надалі у чаті йде план голосування: Тетяна (можна припустити, що нардепка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова) пише у загальний чат позицію, інші її підтримують, висловлюючи свою думку. Нардепів зокрема питають, чи хтось готовий висловитися.

Наприкінці переписки невідомий автор зазначає, що "Це необхідно підтримати. Бо він – негідник".



Переписка ОПЗЖ про Степанова / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"

Тим часом у комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не рекомендували відправляти Максима Степанова у відставку. Там збереглася неоднозначна позиція: за те, щоб міністр пішов з посади, було 7 голосів і одразу 7 – проти.

Відставка Степанова: що відомо

До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку очільника МОЗ.

Сам Максим Степанов заявив, що добровільно йти з посади не збирається.

Його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції "Слуга народу".

Щодо причин звільнення називають повільні темпи вакцинації і менеджерські помилки.

Найімовірніше, МОЗ замість Степанова очолить його заступник Віктор Ляшко.