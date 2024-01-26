Депутатам на Львівщині вручили повістки: "запрошення" до ТЦК отримали відразу семеро

Вдень, 25 січня, під час засідання сесії Червоноградської міської ради представники ТЦК вручили повістки деяким депутатам, що були присутні у залі. Чиновник та громадський діяч Олександр Клімов розповів деталі "сюрпризу".

Повістки отримали сім депутатів. Ще троє чиновників, яким також їх повинні були вручити, не з'явилися на засідання.

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Сімом депутатам вручили повістки

Усі депутати під час засідання очікували військових, оскільки планували посмертну нагороду орден "За мужність" рідним полеглого Героя Андрія Жигайла. Втім, до зали увійшли працівники ТЦК та вручили чиновниками в руки приємний "сюрприз".

Вони мали намір вручити 10 повісток, проте вручили 7, бо троє депутатів були відсутні. Депутати, що були відсутні – Віталій Гаманюк, Віталій Риндик та Григорій Шевчук,

– мовиться в повідомленні Олександра Клімова.

Відомо, що це перший візит ТЦК на засідання сесії міської ради з врученням повісток. "Запрошення" до військкомату отримали Андрій Войтович, Володимир Кашуба, Іван Кудрик, Михайло Лапець, Петро Остапюк, Мирослав Пущик та Олег Шеремета.

На відео, яке поширив Олександр Клімов, працівники ТЦК повідомили, що ті, хто відмовляється отримувати повістку може підписати акт відмови. Втім, охочих не було.

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Повідомляється також, що семеро депутатів сьогодні, 26 січня, повинні були з’явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК.

Мені відомо, що деякі депутати міської ради, хто вчора отримав повістки, сьогодні прийшли до ТЦК. Хто саме, поки не знаю. В районну раду працівники ТЦК ще не приходили,

– розповів Клімов.

Він також зауважив, що наразі в лавах ЗСУ служить секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов. Зокрема, Клімов повідомив, що з районної ради станом на зараз проходять військову службу двоє депутатів. Йдеться про Геннадія Воловенка від партії "Слуга народу" та Володимира Золочівського від "Європейської Солідарності".

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