Депутати з "Блоку Сальдо" засудили дії очільника, який вийшов на мітинг з радянською символікою

Депутати Херсонської обласної ради від партії "Блок Володимира Сальдо" засудили дії так званого та вже колишнього очільника, який висловив підтримку Росії.

Так, вчора Володимир Сальдо вийшов на проросійський мітинг із забороненою радянською символікою.

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Що на це відповіли депутати

Депутати Херсонської обласної ради від партії "Блок Володимира Сальдо" заявили, що не згодні з діями ексочільника.

У зверненні до голови облради депутати заявили, що Херсон і Херсонщина – це Україна. А Україна – суверенна та єдина.

Свою діяльність в обласній раді колишні прихильники Сальдо продовжать у депутатській групі "Підтримка програм Президента України".



Херсонські депутати з "Блоку Сальдо" засудили дії очільника / Фото Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Нагадаємо, що так званий проросійський мітинг не зміг зібрати й два десятки людей на противагу багатотисячного проукраїнського мирного спротиву.

Херсон – це Україна, ми не хочемо жити в іншій державі, – мер Херсона

Блок Володимира Сальдо – політична партія колишнього мера Херсона, який балотувався ще раз у 2020-ому році, але програв Ігорю Колихаєву.