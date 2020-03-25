Депутати Дніпра провели засідання на вулиці через карантин: фото

Міська рада Дніпра провела засідання на вулиці з дотриманням дистанції. Такі заходи були прийняті через пандемію коронавірусу.

Мер міста Борис Філатов виклав фото приготування до засідання. Стільці депутатів з приклеєними табличками розміщені на деякій відстані один від одного.

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"Готуємось до сесії. Дотримуємося дистанції", – підписав фото Філатов.



Підготовка до сесії / Фото: Facebook Бориса Філатова

Філатов також додав, що депутати Верховної Ради можуть взяти "технологію на замітку".

Засідання Дніпровської міської ради / Фото: Інформатор

У громадських закладах, які працюють під час пандемії, встановлять спеціальні позначки, за якими відвідувачі будуть стояти. Покупці в аптеках, магазинах, заправках і в інших закладах повинні дотримуватись дистанції у 1,5 метра.