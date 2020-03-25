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      Депутати Дніпра провели засідання на вулиці через карантин: фото

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      Філатов провів засідання ради на вулиці / Інформатор

      Міська рада Дніпра провела засідання на вулиці з дотриманням дистанції. Такі заходи були прийняті через пандемію коронавірусу.

      Мер міста Борис Філатов виклав фото приготування до засідання. Стільці депутатів з приклеєними табличками розміщені на деякій відстані один від одного.

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      "Готуємось до сесії. Дотримуємося дистанції", – підписав фото Філатов.


      Підготовка до сесії / Фото: Facebook Бориса Філатова

      Філатов також додав, що депутати Верховної Ради можуть взяти "технологію на замітку".

      Засідання Дніпровської міської ради / Фото: Інформатор

      У громадських закладах, які працюють під час пандемії, встановлять спеціальні позначки, за якими відвідувачі будуть стояти. Покупці в аптеках, магазинах, заправках і в інших закладах повинні дотримуватись дистанції у 1,5 метра. 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики Борис Філатов Новини Дніпра
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