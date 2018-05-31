Депутати від "Самопомочі" розробили законопроект, який введе у Києві реальне самоврядування
На сьогодні Київ живе без реального місцевого самоврядування. Щоб змінити ситуацію, депутати від "Самопомочі" спільно з колегами розробили та зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.
"Мер, якого обирають кияни, безправний. Всі реальні повноваження – в голови КМДА. А насправді – на Банковій. Без погодження звідти мер навіть заступників собі призначити не може. Не кажучи вже про такий абсурд як призначення Президентом голів районів. Понад 50-мільярдний бюджет столиці – теж не останній аргумент тримати статус кво", – мовиться у дописі Садового.
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Він зазначив, що "Самопоміч" планує змінити цю ситуацію. Відтак, члени партії під керівництвом віце-спікера парламенту Оксани Сироїд розробили і спільно з колегами з інших фракцій зареєстрували законопроект "Про столицю України – місто Київ".
Садовий також перелічив ключові положення, які передбачає пропонований проект закону:
- обраний громадою мер Києва отримує всі виконавчі повноваження;
- мер та його адміністрація підзвітні лише громаді та міській раді, а не Адміністрації Президента;
- кількість депутатів Київради скорочується до 25. Депутати працюють на постійній основі;
- Київ отримує право на формування нових районів. Це дозволить відійти від нелогічного районування та перейти до історичних районних утворень;
- В нових районах утворюються районні ради та виконкоми, до яких переходять функції самоврядування від РДА.
Лідер "Самопомочі" висловив переконання, що такий закон є новим шансом для розвитку Києва.