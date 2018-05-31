Депутати від "Самопомочі" розробили законопроект, який введе у Києві реальне самоврядування

На сьогодні Київ живе без реального місцевого самоврядування. Щоб змінити ситуацію, депутати від "Самопомочі" спільно з колегами розробили та зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

"Мер, якого обирають кияни, безправний. Всі реальні повноваження – в голови КМДА. А насправді – на Банковій. Без погодження звідти мер навіть заступників собі призначити не може. Не кажучи вже про такий абсурд як призначення Президентом голів районів. Понад 50-мільярдний бюджет столиці – теж не останній аргумент тримати статус кво", – мовиться у дописі Садового.

Читайте також: У громадському транспорті Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi

Він зазначив, що "Самопоміч" планує змінити цю ситуацію. Відтак, члени партії під керівництвом віце-спікера парламенту Оксани Сироїд розробили і спільно з колегами з інших фракцій зареєстрували законопроект "Про столицю України – місто Київ".

Садовий також перелічив ключові положення, які передбачає пропонований проект закону:

- обраний громадою мер Києва отримує всі виконавчі повноваження;

- мер та його адміністрація підзвітні лише громаді та міській раді, а не Адміністрації Президента;

- кількість депутатів Київради скорочується до 25. Депутати працюють на постійній основі;

- Київ отримує право на формування нових районів. Це дозволить відійти від нелогічного районування та перейти до історичних районних утворень;

- В нових районах утворюються районні ради та виконкоми, до яких переходять функції самоврядування від РДА.

Лідер "Самопомочі" висловив переконання, що такий закон є новим шансом для розвитку Києва.