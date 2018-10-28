Українець Сергій Дерев’янченко у бою за вакантний титул чемпіона світу у середній вазі за версією IBF поступився американцю Деніелю Джейкобсу. Бій тривав всі 12 раундів, а переможця було визначено рішенням суддів.

Варто зазначити, що титул чемпіона світу у середній вазі за версією IBF був вакантним, після того як Геннадій Головкін відмовився його захищати у бою проти Сергія Дерев’янченка. Тож обов’язковий претендент бився з ним проти колишнього чемпіона світу за версією WBA Даніеля Джейкобса.

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Сам бій виявився доволі рівним. Перший раунд краще провів саме американець, який виявився і вищим за Дерев’янченка, і з більшим розмахом рук. І вже за перші хвилини бою українець опинився на ринзі. Правда до нокауту не дійшло, Сергій впав на коліно.

Тут варто зауважити, що обоє боксерів тренуються в одного тренера – Андре Розьє. І провели під час тренувань один проти одного близько 300 раундів. Тож добре знали сильні та слабкі сторони.

Виправляти ситуацію Дерев’янчченко розпочав вже у другому раунді. Однак варто віддати належне і Джейкобсу – він не здавався так легко, раз по раз проходячи оборону українця. Особливо у четвертому раунді, коли пройшов небезпечний удар з лівої в голову Дерев’янченку.

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У сьомому раунді боксери взяли невелику паузу, зате активізувалися у чемпіонських раундах. Українець розумів, що виграти чемпіонський титул він може лише у випадку нокауту суперника. Але Джейкобс діяв надійно в обороні, в дванадцятому раунді не підпускаючи близько до себе суперника. Тож визначати переможця довелося суддям. Лише один віддав перевагу Дерев’янченку, двоє інших – Джейкобсу. Тож американець став новим чемпіоном світу у середній вазі за версією IBF. Дерев’янченко ж отримав першу поразку на професійному ринзі.