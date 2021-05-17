Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава виплатить ще 400 мільйонів гривень підприємцям, діяльність яких постраждала від карантину. Це відбудеться вже найближчим часом.

Джерело:

Офіс Президента

Про це глава уряду розповів під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського. За словами Шмигаля, загалом держава спрямувала підприємцям 1 мільярд гривень допомоги. 

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Скільки підприємців вже отримали допомогу

Прем'єр-міністр заявив, що всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок підприємців на отримання такої допомоги.

Він зауважив, що 120 тисяч з них вже отримали гроші. 

Зверніть увагу! Наразі майже всі області в Україні наразі перебувають у жовтій зоні карантину. Черкаська область – єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування коронавірусом.

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Допомога підприємцям: що відомо

  • Денис Шмигаль заявив, що Кабмін планує знову надати допомогу ФОПам, діяльність яких постраждала від карантину. Мовиться про суму у розмірі 8 тисяч гривень. 
  • Верховна Рада у березні прийняла законопроєкт про одноразову фінансову допомогу для українців.
  • Варто зауважити, що у грудні 2020 року підприємці також мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави. 