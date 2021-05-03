Економний спосіб виявляти COVID-19: держави ЄС закликали моніторити стічні води

Єврокомісія закликала країни Євросоюзу перевіряти стічні води на наявність коронавірусу. Це назвали економним та надійним джерелом інформації про поширення COVID-19.
Джерело:DW
Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс наголосив, що варто використати усі наявні можливості для виявлення вірусу та його мутацій. Дані моніторингу необхідно передавати органам охорони здоров'я.
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Контроль за стічними водами може бути економним, швидким та надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його варіантів серед населення,
– наголосив Сінкявічюс.
Систему моніторингу можуть розробити вже упродовж найближчих 6 місяців.
Як це працюватиме
- За словами єврокомісара, у містах та великих громадах необхідно брати проби зі стічних вод двічі на тиждень.
- Якщо коронавірус не виявлять, цей регіон вважатимуть територією з низьким ризиком поширення вірусу.