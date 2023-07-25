Державна зрада і не тільки: екснардепу Мураєву світить до 15 років у в'язниці

Колишнього народного депутата звинувачують у державній зраді, введенні інформаційно-підривної діяльності проти України та тому, що він принижував честь та гідність людей. Ймовірно, йдеться про Євгенія Мураєва. За це проросійський політик може провести за ґратами до 15 років.

У вівторок, 25 липня, в Офісі генпрокурора повідомили, що заочно оголосили підозру власнику забороненого телеканалу та народному обранцю VII, VIII скликань. Власне, це й дає підстави вважати, що йдеться про Мураєва, який володів телеканалом "Наш", допоки той не потрапив під санкції РНБО.

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Окрім того, в СБУ вирішили не церемонитись і прямо констатували, що підозру було оголошено саме Мураєву.

Заочна підозра Мураєву

Прокурори вважають, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу підозрюваний почав активно допомагати Кремлю у введенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань російських кураторів колишній народний депутат створив та поширив на підконтрольному йому телеканалі, а також ютубі деструктивну пропаганду. Він висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу.

Водночас, як відомо, Мураєв у виступах та інтерв'ю поширював російські наративи про те, що в Україні іде "культурна війна та переслідування людей, які думають інакше", захищаючи проросійських "лідерів думок".

Загалом його висловлювання були спрямовані на дискредитацію незалежності України, недоцільності нашої євроатлантичної інтеграції та на те, аби влада пішла на компроміси з ворогом.

Такими діями підозрюваний надав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній галузі.

Фахівці навіть провели психолого-лінгвістичну експертизу, яка встановила, що виступи підозрюваного є "акціями", що завдають інформаційної шкоди Україні.

Зазначимо, що досудове розслідування провела Служба безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Повідомили про підозру Мураєву за такими статтями Кримінального кодексу:

частина 1 статті 111 (державна зрада);

частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Де зараз Мураєв

У грудні 2022 року ЗМІ написали, що проросійський політик Євгеній Мураєв виїхав з України та зробив він ще нібито у травні 2022-го. Ймовірно, вдалось покинути нашу державу колишньому народному обранцю через пропускний пункт у Запорізькій області.

Водночас тоді в коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголошував, що ДПСУ нічого не було відомо про це. Зараз же є підстави стверджувати, що Мураєв таки за межами України, оскільки йому підозру оголосили заочно.