Не бачили доцільності, – ДБР про те, чому Баканова не допитували у справах підлеглих-зрадників

Ексглаву СБУ Івана Баканова не допитували у справах його колишніх підлеглих-зрадників. У ДБР наголосили, що слідчі у цьому не бачили доцільності.

Мовиться про очільників Харківської СБУ Романа Дудіна та Кримської СБУ Олега Кулініча. Їх звинувачують у державній зраді й вони мають постати перед судом.

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Допитувати Баканова щодо його підлеглих не було доцільності

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко пояснив, що слідчі дії, які проводяться, спрямовані на перевірку конкретного факту. Наразі слідство не виявило жодних доказів, які б свідчили про те, що дії Дудіна були санкціоновані або вчинені у співпраці з будь-якою іншою стороною.

Ми спостерігаємо за судовим розглядом, чуємо, що Дудін каже про нібито вплив Баканова: що він доповідав голові СБУ і все було санкціоновано. Слова Дудіна не відповідають дійсності – це перевірено матеріалами досудового розслідування,

– наголосив Удовиченко.

Перший заступник директора ДБР також відкинув "конспірологічні теорії" про недоторканність Баканова. Він підкреслив, що якби слідчі вважали за потрібне допитати Баканова, вони б це зробили.

Удовиченко також звинуватив Дудіна в політизації процесу і спробі перекласти провину за свій злочин на посадовця найвищого рівня.

"І взагалі, якби Дудін робив все за вказівкою Баканова і керівництва СБУ, то не був би зараз на лаві підсудних", – сказав представник ДБР.

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