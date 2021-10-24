Державний "Ощадбанк" зняв тікток під пісню Кіпєлова, який любить Путіна і гастролює Кримом

У тікток-профілі "Ощадбанку" цього відео вже немає. Втім, його зняли знімком екрану і залили у ютуб. На кадрах видно лого тіктоку і посилання на профіль "Ощадбанку".

Тим часом Одіозна Юлія Чичеріна заспівала під готелем, де бойовики блокують ОБСЄ

Сюжет простий: начебто хлопець обіцяє показати найкраще місце на землі. Дівчина уявляє собі "Ощадбанк". Щоправда, до чого тут пісня гурту "Арія" – "Я вільний" (рос. "Я свободен") – не до кінця зрозуміло.

У коментарях користувачі висловили обурення, що це найкраща антиреклама банку. Згодом відео "знесли", зробивши приватним.

Тікток-відео "Ощадбанку" під пісню "Арії"

"Арія" виступала в окупованому Криму, Кіпєлов підтримав Путіна

Трек "Я вільний" "Арія" записувала з ексвокалісотом Валерієм Кіпєловим. Саме його голос на відео, під який "Ощадбанк" знімав свої відео. Кіпєлов підтримав окупацію Криму і публічно хвалив Путіна.

Мені дуже сподобався виступ Путіна, який сказав, що Крим для всіх і, єдине, що він ніколи не буде бандерівським. Тут я його підтримую на всі 100%,

– висловився Кіпєлов у 2014 році.

Згодом екссоліст "Арії" неодноразово бував у Криму і давав концерти зі своїм гуртом "Кипелов". Останній із них був у вересні 2021 року.



"Арія" в Криму у квітні 2021 року / Скриншот

Щодо "Арії" з оновленим складом без Кіпєлова, то вони також виступали у Криму. Наприклад, у Керчі 9 квітня 2021 року. Втім, жоден із чинних учасників групи, які були в окупованому Криму, не занесені до "чорного списку" Мінкульту. Немає там і Валерія Кіпєлова.