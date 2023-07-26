Уся "велика риба" за кордоном: чому не всі представники проросійських партій отримують підозри

Проросійські політики, які своєю діяльністю чи бездіяльністю підривали українську державність і допомагали "руському міру", почали отримувати підозри. Але, на жаль, запізно, бо більшість із них уже у Відні та Монако.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що усі політичні діячі, які скомпрометували себе проросійськими висловлюваннями та діяльністю, мусять пройти горнило українського суду.

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"Лишається відкритим питання, чому одні представники проросійських політсил отримують підозри, а інші – ні. До того ж вся "велика риба" уже за кордоном, і навіть якщо дійде справа і до них, екстрадиція зрадників з Відня або з Монако – дуже складне завдання", – зауважив політичний експерт.

За чим же діло стало

Ймовірно, затримка в оголошенні підозри низці політиків може бути обумовлена відсутністю належної доказової бази.

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"Дехто з них дуже обережно, без гострих кутів виголошував проросійські наративи. Тому є велика проблема висунути деяким з них обґрунтовану підозру", – пояснив Борис Тизенгаузен.

Він наголосив, що для того, аби притягнути до відповідальності низку осіб, має бути проведена системна і кропітка робота та зібрані дані щодо багаторічної діяльності таких посадовців.

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