На державному судні в Дунайському регіоні стався вибух: є загиблі
- На судні-земснаряді "Дельта-лоцман" у гирлі "Бистре" стався вибух, внаслідок якого загинули троє працівників, а інші члени екіпажу перебувають у лікарні.
- Судно виконувало планові роботи, а морський підхідний канал тимчасово закрито для руху суден; прохід здійснюється Сулинським каналом.
- Адміністрація морських портів України надає підтримку родинам загиблих і постраждалим, а на місці події працюють відповідні служби для з'ясування деталей.
У середу, 23 липня, пізно ввечері на судні в гирлі "Бистре" пролунав вибух. Унаслідок цього загинули троє працівників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну заяву Адміністрації морських портів України.
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Що відомо про вибух на судні?
Ввечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Унаслідок вибуху на судні загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково,
– заявили в адміністрації.
Відомо, що судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" запевнило, що забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події.