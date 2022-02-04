Держдеп США підтвердив: Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну

У ЗМІ з'явилася інформація про російський план нападу на Україну, приводом до якого буде фейкове відео з жертвами серед цивільного населення. Звинуватити у цих жертвах при цьому Кремль хоче Збройні сили України.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки це підтвердив. Зокрема, його речник Нед Прайс на щоденному брифінгу 3 лютого заявив, що в американської розвідки дійсно така інформація є.

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Росія дійсно може готувати фейкове відео як привід для нападу на Україну

Інформація про підготовку Кремлем фейкового відео для звинувачення ЗСУ у смертях цивільних на Донбасі чи у прилеглих районах Росії в американської розвідки дійсно є.

Саме так сказав речник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу 3 лютого, реагуючи на питання про дані ЗМІ щодо цього, які з'явилися кількома годинами раніше.

Як зазначив Прайс, США зараз говорять про це публічно:

Щоб світ розумів масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України.

дестабілізаційних дій Росії проти України. І щоб Росія передумала втілювати цю "небезпечну кампанію".

А проте в адміністрації президента США Джо Байдена уточнили, що не знають напевне, чи Росія направду зібралася йти за тим сценарієм, який опублікували у ЗМІ. Знають тільки, "що такий варіант розглядають".

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

До слова, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, як написав "Голос Америки", що вірить твердженням ЗМІ про підготовку провокації Росії щодо України, і вважає їх доказом безпрецедентної таємної активності Москви проти Києва.

План Росії з фейковим відео: повідомлення ЗМІ та реакція Кремля

Американське видання The Washington Post 3 лютого опублікувало гостру інформацію (з посиланням на анонімні джерела у Білому домі) про новий план нападу Росії на Україну, затверджений у Кремлі.

Мовляв, російська влада зібралася створити привід для вторгнення за допомогою фейкового відео, яке б показало жертви серед цивільного населення на Донбасі й, можливо, у Росії.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на цю публікацію заявив, що "раніше схоже також озвучували", але нічого подібного не ставалося.

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