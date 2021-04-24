Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Держдепартамент Сполучених Штатів 23 квітня викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США. Темою розмови стали "дестабілізаційні дії Москви" в євроатлантичному регіоні.

У такий спосіб Держдеп США продемонстрував повну підтримку Чехії, яка підозрює Головне управління Генштабу Росії у причетності до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Важливо Чехія та Росія залишать у посольствах лише по 7 дипломатів

Натомість у посольстві Росії у США завили, що їхній дипломат заперечив усі звинувачення.

Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепі США, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізаційних діях в євроатлантичному регіоні,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше чеські спецслужби заявили, що до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році причетні офіцери Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління Росії.

Після цього спалахнув справжній дипломатичний скандал. Чехія 17 квітня ухвалила рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів.

Чехи вимагали повернути своїх представників до Москви, проте Росія на такий крок не пішла. Згодом офіційна Прага вирішила ще більше скоротити представництво Росії.

Варто додати, що вибухи сталися на майданчиках, орендованих компанією Imex Group – легальним продавцем зброї. За попередніми даними, продукцію, яка там перебувала, мали відправити до Болгарії, а звідти або у Сирію, або в Україну.

Саме тому і заговорили про зацікавленість Росії у вибуху. Адже військова допомога від Чехії могла значно підсилити ЗСУ у боротьбі з російською агресією.