У Держдепі США назвали ескалацією заборону в'їзду їх дипломатів до Росії

У Держдепартаменті США відреагували на заборону Кремля у в'їзді американських високопоставлених чиновників. Штати назвали це ескалацією конфлікту.

Що заявили у США

Представник Держдепу сказав, що дії Росії "викликають жаль". Водночас він підкреслив, що рішення США про випровадження російських дипломатів відповідало шкідливій діяльності Москви.

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Повідомлення російського уряду було ескалаційним і викликає жаль. Не в наших інтересах потрапляти в ескалаційний цикл, але ми залишаємо за собою право реагувати на російську помсту проти США,

– заявив представник відомства.

Зауважимо, Росія вирішила заборонити в'їзд для 6 чинних та колишніх чиновників США. Їх звинуватили у нібито реалізації "антиросійського курсу". Так, у списку опинилися американський генпрокурор, директор Федерального бюро в'язниць, міністр внутрішньої безпеки, директорка Нацрозвідки тощо.

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