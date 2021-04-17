У Держдепі США назвали ескалацією заборону в'їзду їх дипломатів до Росії

У Держдепартаменті США відреагували на заборону Кремля у в'їзді американських високопоставлених чиновників. Штати назвали це ескалацією конфлікту.
Джерело:CNN
Що заявили у США
Представник Держдепу сказав, що дії Росії "викликають жаль". Водночас він підкреслив, що рішення США про випровадження російських дипломатів відповідало шкідливій діяльності Москви.
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Повідомлення російського уряду було ескалаційним і викликає жаль. Не в наших інтересах потрапляти в ескалаційний цикл, але ми залишаємо за собою право реагувати на російську помсту проти США,
– заявив представник відомства.
Зауважимо, Росія вирішила заборонити в'їзд для 6 чинних та колишніх чиновників США. Їх звинуватили у нібито реалізації "антиросійського курсу". Так, у списку опинилися американський генпрокурор, директор Федерального бюро в'язниць, міністр внутрішньої безпеки, директорка Нацрозвідки тощо.
Відносини США та Росії: останні новини
- Президент США Джо Байден 15 квітня ввів санкції проти Росії. Згідно з ними, 10 російських дипломатів відправили до Москви. Американці запідозрили, що серед місії є представники спецслужб.
- У відповідь Росія порадила послу Штатів та ще 10 дипломатам повернутися додому "для консультацій".
- Байден також оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через дії Кремля.
- Зауважимо, загострення між країнами відбувається на тлі того, що США підтримали Україну і закликали Росію припинити агресивні дії біля кордону.