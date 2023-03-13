У Держдепі незадоволені, як США протидіють пропаганді Росії та Китаю

У США говорять, що Америка не доклала достатньо ресурсів і сил у протидію пропаганді Росії та Китаю. Натомість Москва та Пекін займались цим питанням давно.

Китай та Росія "витратили десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту США.

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Він розповів, що Китай та Росія "вкладали десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Натомість США "щойно вступили в бій". Відтак політик зробив висновок, що США не вклали достатньо ресурсів та енергії для протидії пропаганді.

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Представник США стверджує, що війна в Україні допомогла Заходу побачити цю проблему. За його словами, демократії прокинулись та продемонстрували свою силу.

Чиновник переконаний, що дезінформації спонсорувалися Москвою та Пекіном. У Росії та Китаї основні операції зі ЗМІ добре узгоджують з урядами.

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